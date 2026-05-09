Moreno, triste por la muerte de dos guardias civiles: "La batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha mostrado su tristeza por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva, el capitán Jerónimo JM, de Villanueva del Rosario (Málaga), y el agente Germán PG, de Teruel, tras acudir a la capilla ardiente en la Comandancia de la Guardia Civil, al tiempo que ha asegurado que confía en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque "esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar".

En declaraciones a la salida de la capilla, antes de asistir a la misa funeral en la Parroquia de la Purísima Concepción, ha señalado que "con el esfuerzo de la sociedad y el impulso de la Guardia Civil y la Policía Nacional se logrará vencer esta lucha". En este contexto, ha recordado a los dos agentes como "grandes servidores públicos" que han fallecido el pasado viernes en acto de servicio durante la persecución del narcotráfico, toda vez que ha subrayado que "es doloroso ver a familias como las que yo he visto ahora completamente rota".

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"El narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos 13 años", ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que "no puede volver a repetirse una situación como la vivida hace dos años en Barbate", cuando fallecieron los agentes Miguel Ángel González y David Pérez en una operación contra el narcotráfico.

En este contexto, ha señalado que "toca dar cariño y nuestro respaldo a la familia, a los amigos de la familia y, por supuesto, a toda la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que realizan una labor incomiable en Andalucía".

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Por último, el presidente del Ejecutivo andaluz ha indicado que "habrá tiempo para seguir analizando la situación actual y los medios materiales y humanos que necesitan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para combatir esta terrible lacra del narcotráfico en Andalucía y en España".