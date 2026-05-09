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El presidente de Canarias recibe la llamada del Rey: "Agradezco su cercanía siempre con nuestra tierra"

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este sábado la llamada del Rey Felipe VI para interesarse por el dispositivo de recepción y repatriación de los pasajeros y parte de la tripulación del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

"Acabo de recibir la llamada de Su Majestad el Rey Felipe VI, para interesarse por Canarias ante el operativo que se desarrollará para la repatriación de los pasajeros y tripulación del MV Hondius. Agradezco enormemente su preocupación y cercanía siempre con nuestra tierra", ha explicado el presidente regional a través de un mensaje en redes sociales.

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El crucero afectado tiene previsto llegar al puerto tinerfeño entre las 4 y las 6 de la mañana del domingo, hora canaria, y será al amanecer cuando comiencen los trabajos de desembarco y traslado de los pasajeros y parte de la tripulación.

Un grupo de 30 tripulantes quedará en el barco con el objetivo de llevarlo a su puerto base en Países Bajos. El Gobierno español ha precisado que los primeros en bajar serán los españoles y que el resto de nacionales de los diferentes países lo harán en la medida en que el avión que les lleve a casa esté preparado para despegar.

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La duración del trayecto entre el puerto de Granadilla de Abona y el aeropuerto de Tenerife sur es de menos de 15 minutos en coche, por lo que la operativa está prevista que se realice con agilidad.

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