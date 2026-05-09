Sánchez recibe esta tarde al director de la OMS para tratar la crisis del hantavirus

Madrid, 9 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a primera hora de esta tarde al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en el Complejo de la Moncloa, para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, prevista para el domingo frente a las costas de Tenerife.

Sánchez mantendrá un encuentro con el dirigente de la OMS a las 17.00 horas, una hora antes de que el mandatario viaje a Tenerife junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del Hondius al puerto de Granadilla.

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Los ministros y el director general de la OMS realizarán un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para coordinar el operativo de desembarco, una vez que el buque se sitúe frente a la costa entre las 3:00 y las 5:00 horas del domingo.

En el Hondius viajan 144 personas, entre ellos 14 españoles, que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.EFE

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