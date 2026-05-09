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Los Patios de Córdoba llegan a su ecuador en plenitud y mirando al cielo

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 Luis Ortega

Córdoba, 9 may (EFE).- El Festival de los Patios de Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, afronta su primer fin de semana tras unos días de plenitud en sus recintos en los que ha alcanzado las 300.000 visitas, y llegan a su ecuador mirando al cielo, ya que la lluvia se hará presente en la ciudad.

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Según explica a EFE Isabel Luque, propietaria del patio de la calle Duarte, 2, la semana de inicio de la fiesta ha ido "muy bien" con visitas "muy tranquilitas y educadas" y no se han registrado problemas con las plantas, por lo que todas las personas que se han acercado a su casa se han marchado "encantados con tantísima flor y de cómo está decorado".

Además, el visitante está siendo muy variado "porque lo mismo vienen de Francia, que de Australia y hasta chinos y japoneses", subraya Luque, quien también ha detectado mucha presencia de turismo nacional que se han repartido por los distintos recintos que participan en el concurso.

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"Yo a lo mejor cambiaría lo que es la apertura y que la gente no estuviera esperando tantas colas, que las hay tan grandes, y que se pudieran mandar a otros sitios, a otros patios que estén menos concurridos", señala Luque para tratar de mejorar la fiesta.

Igualmente, Manuel Cachinero, cuidador del patio de La Palma, 3, indica que hasta el momento ha tenido "bastantes visitantes" y todos "muy ordenados", y la gran mayoría se quedan impresionados por la "variedad de plantas" y el diseño en las decoraciones.

Cachinero también resalta la importante presencia de extranjeros, principalmente de Europa, y la llegada de muchos nacionales procedentes del norte de España, mientras que ha destacado la "buena promoción" que se está haciendo de la fiesta.

Por su parte, Meritxell Valle, propietaria del patio de San Basilio, 40, una de las zonas más concurridas del festival, asegura que ha sido una semana "bastante tranquilita", con "mucha afluencia" pero a su vez "muy relajada", ya que "no está haciendo demasiada calor".

Valle resalta que los visitantes salen de su recinto "bastante emocionados" y con muchos "recuerdos y añoranza" porque al ser una "casa antigua, con tanta parafernalia de la época", pues la gente "se emociona cuando ves esa bañera que tenía su abuela o esa olla en la que cocinaba".

También subraya que hay "muchos extranjeros" y la mayoría de los visitantes proceden de "excursiones organizadas", mientras que para mejorar el festival Valle propone "adelantarlo por lo menos una semanita" para que mejoren las "floraciones".

José Antonio Espinosa, propietario del patio de la calle Aceite, 8, señala que cada día pasan por su casa más de mil personas y su impresión es que la cifra se duplicará durante el fin de semana, aunque la lluvia presente ya en Córdoba puede rebajar las expectativas.

"Se van encantados de esta fiesta porque no hay otra cosa igual en toda España, así que pues se van maravillados del color, de la atención de las personas, también del clima y de la gastronomía", apostilla Espinosa, que ha detectado también que los turistas extranjeros "cada vez son más y en grupos más grandes".

Y para mejorar la fiesta, Espinosa cree que habría que dedicar "un par de días" para las personas de Córdoba antes de empezar el concurso, ya que "realmente los cordobeses esta fiesta ya no la disfrutan" debido a las colas y es necesario motivar y propiciar el relevo generacional para que la esencia e identidad no se pierda.

Finalmente, Jesús Estepa, del patio de la calle Agustín Moreno, 7, que participa por primera vez en la fiesta, asegura que los visitantes, más extranjeros que nacionales, se marchan "impresionados por la variedad de objetos antiguos y de macetas" y, a pesar de tener un patio "chiquito" lo ha intentado y logrado dotarlo de "sabor y originalidad".

"Al ser mi primer año ya iré aprendiendo y dándome cuenta de que se necesita", reflexiona Estepa antes de seguir atendiendo a las visitas que siguen llegando su recinto para disfrutar de una fiesta única en el mundo. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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