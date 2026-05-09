Mueren dos conductores en una colisión frontal en Montblanc (Tarragona)

Barcelona, 9 may (EFE).- Dos conductores han muerto a consecuencia del choque frontal que sufrieron anoche con sus vehículos en la carretera N-240, a su paso por la localidad de Montblanc (Tarragona).

El Servei Català de Trànsit informa este sábado de que los Mossos fueron alertados a las 22:04 horas de ayer de este accidente, ocurrido en el kilómetro 36,4 de la carretera N-240.

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A consecuencia del accidente, cuyas causas ahora se investigan, fallecieron los conductores de los dos vehículos, únicos ocupantes.

Se trata de un hombre de 27 años, J.A.C.A., vecino de L'Espluga de Francolí (Tarragona), y de un segundo hombre de 50 años, vecino de El Pont d'Armentera (Tarragona).

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En el lugar del accidente trabajaron los efectivos de tres patrullas de los Mossos, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat -quienes excarcelaron a las víctimas- y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Como consecuencia del accidente, la carretera estuvo cortada a la circulación hasta las 03:15 horas de la madrugada. Esta mañana, el tráfico aún está restringido en la zona para facilitar la investigación policial del siniestro.

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Con las de anoche son 38 las personas que han fallecido en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año, según los datos de Trànsit. EFE