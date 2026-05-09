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Martín Presa: "Hay que salir a morir con el Girona y luego pensar en la final"

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Madrid, 9 may (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró que están "en las tres semanas más importantes" en la historia del club y apuntó que el lunes "hay que salir a morir" contra el Girona para certificar la permanencia en Primera y después pensar en la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace.

Después de lograr el histórico pase a la final europea tras eliminar en semifinales al Estrasburgo, el Rayo Vallecano regresa a su realidad de la Liga española, en la que aún no tiene asegurada la permanencia aunque sí la tiene muy encarrilada.

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Con 42 puntos en la clasificación, el Rayo buscará esta nueva jornada liguera la victoria frente al Girona, en Vallecas, para sellar la salvación y cumplir el primer objetivo de la temporada.

"Estamos ante las tres semanas posiblemente más importantes de la historia del Rayo Vallecano. Primero hay que intentar certificar la permanencia cuanto antes. El lunes tenemos que salir a morir con el Girona en nuestra casa, con nuestra gente, y seguro que el estadio estará abarrotado para agradecer la grandísima gesta a nuestros jugadores", dijo Presa, en declaraciones difundidas por el club.

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"Vamos a ver si somos capaces de lograr una victoria para luego poner toda nuestra energía en intentar batir al Crystal Palace en Leipzig y levantar el primer título en la historia del Rayo. Estamos muy cerca y no debemos ser conformistas. Hay que ir a por la copa", concluyó. EFE

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EFE

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