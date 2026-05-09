Marc Márquez confirma sus problemas y una fractura y que pasara por el quirófano

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Marc Márquez ha confirmado la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, que le obliga a pasar por el quirófano, en el que también solventarán el problema con un tornillo en el hombro que le presionaba el nervio radial.

Márquez regresa este sábado a Madrid, donde será intervenido quirúrgicamente y tras confirmar la rotura del quinto metatarsiano", ha señalado: "no lo había dicho, pero ya había una cirugía programada para el hombro derecho, porque estaba teniendo más problemas de lo normal".

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"Me estaba intentando convencer, pero algo no iba bien, fui al médico y pudieron ver que tras la caída de Indonesia todo estaba perfecto, pero el famoso tornillo estaba roto, una posición diferente", ha explicado en Francia el nueve veces campeón del mundo a los medios de comunicación.

"Tenía una sensación muy rara y pensaba que mentalmente estaba bloqueado, pero vieron que en la posición de una MotoGP el tornillo me tocaba el nervio radial y eso me hacía ser inconstante y tener caídas", ha continuado Marc Márquez, quien ha confirmado que ahora "lo haremos todo de golpe".

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"Me tengo que recuperar bien con la dinámica de recuperar mi futuro, competir de esta manera no es lo adecuado, puedo ir rápido, pero con este problema fallas cuando menos te lo esperas", ha reconocido.

"Ayer fallé en la vuelta rápida y hoy lo he vuelto a hacer, pero los doctores han sido positivos y después de Jerez ya fueron a buscar un problema y lo encontraron. Eso es una buena noticia", ensalza.

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"Yo cada carrera iba a peor en la pista, pero esto ha pasado cuando ha tenido que pasar y me da más tiempo para recuperarme. Yo insistía en que la moto iba bien y no quería dar explicaciones, porque soy de llorar poco", destaca Marc Márquez. EFE