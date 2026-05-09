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El PP ve inaceptable que Rodalies vuelva a ser de pago: "Deberían garantizar un servicio digno"

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El PP ha tildado de inaceptable que el servicio de Rodalies vuelva a ser de pago este sábado tras meses de gratuidad por la crisis desencadenada por el accidente en Gelida (Barcelona) en enero, y ha asegurado: "Antes de volver a cobrar, deberían garantizar un servicio digno, puntual y fiable".

En un comunicado, el PP ha criticado que "es intolerable que los catalanes vuelvan a pagar por un servicio indigno, plagado de retrasos, incidencias y abandono" y ha acusado al Govern de normalizar que se pague por un servicio cada vez peor.

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"Es inaceptable que se recupere el cobro mientras Rodalies sigue funcionando con incidencias diarias y sin garantías para los usuarios", ha sostenido la diputada del PP en el Parlament Eva García en el mismo comunicado.

García ha apuntado que "el problema no es únicamente el precio del billete, sino el abandono y la incapacidad de gestionar una red ferroviaria esencial para Cataluña".

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El PP exige a la Generalitat "inversiones urgentes, transparencia en la gestión y un plan real para acabar con el colapso permanente de Rodalies, así como responsabilidades políticas" ante una situación que el grupo parlamentario califica de insostenible.

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