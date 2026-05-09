Espana agencias

El miedo al descenso y el sueño del ascenso se dan cita en Butarque

Guardar
Google icon

Leganés (Madrid)/Santander, 9 may (EFE).- El miedo al descenso y el sueño del ascenso se darán cita en Butarque en un encuentro en el que tanto el Leganés como el Racing de Santander están obligados a ganar si no quieren, en el caso del conjunto madrileño, enredarse todavía más en la clasificación, y en el del cántabro, complicarse un retorno a Primera que ya casi acaricia.

Para ello, el Leganés, que llega a la cita tras encadenar tres derrotas consecutivas, tratará de aprovechar las concesiones defensivas de un Racing, que parece destinado a romper una tendencia y convertirse en el equipo que logra el ascenso con más goles encajados en los últimos años

PUBLICIDAD

De hecho, el equipo santanderino ha concedido hasta el momento, como recalcó en la previa el preparado del Leganés, Igor Oca, once goles más el conjunto madrileño, una cifra que los blanquiazules tratarán de ampliar de la mano de Juan Cruz y el caboverdiano Duk que darán vuelo a las bandas del ataque madrileño

Pero para derrotar a este Racing de Santander el Leganés no sólo tendrá que aprovechar, algo que le ha costado muchísimo durante todo el curso, las ocasiones que genere, sino que deberá mostrar su mejor versión defensiva para contener un ataque racinguista que Igor Oca no dudó en calificar de "brutal".

PUBLICIDAD

En este sentido, el técnico 'pepinero' confía en el retorno de los sancionados Seydouba Cissé, que tras perderse por tarjetas el duelo con el Deportivo aportará músculo a la medular, y el central Marvel, que volverá al eje de la defensa.

Zaga en la que podría actuar por como titular Rubén Pulido, que jugó la pasada semana en Riazor los primeros minutos del curso tras sufrir una grave lesión de rodilla que sufrió en la pretemporada.

El cuadro cántabro, que dirige José Alberto López, saldrá a Butarque sabiendo lo que han hecho sus más inmediatos perseguidores, el Almería y el Deportivo de la Coruña, por lo que ganar es clave de cara a certificar cuanto antes el ascenso a Primera División.

Para este encuentro, el técnico asturiano podrá contar con todos los futbolistas de la primera plantilla a excepción de Manex Lozano, lesionado de gravedad, y, probablemente, de Facu González, que será duda hasta última hora por encontrarse resentido de un golpe en el partido anterior.

Por otro lado, todo hace indicar que José Alberto volverá a jugar con el mismo once que frente al Huesca (4-2), aunque existe la duda de si jugará Manu Hernando, que tuvo que ser sustituido en el minuto 20 por un cabezazo en el ojo, o Javi Castro, o si jugará Villalibre en la punta de lanza en lugar del internacional georgiano, Giorgi Guliashvili.

El Racing estará muy acompañado por su gente en Butarque, puesto que lo más seguro es que más de dos mil aficionados verdiblancos estén en las gradas de Leganés apoyando a los suyos.

- Alineaciones probables:

Leganés: Soriano; Leiva, Pulido o Ignasi Miquel, Marvel, Naim García; Diawara, Cisse; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz y Diego García.

Real Racing Club: Eriksson; Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Maguette, Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Guliashvili.

Árbitro: Marta Huerta (Comité Tinerfeño).

Estadio: Ontime Butarque

Hora: 16.15. EFE

ksm/jv/fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los tripulantes españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

Infobae

Urtasun reivindica el efecto de la reforma laboral en el paro y dice que el PP se lo "atribuye"

Urtasun reivindica el efecto de la reforma laboral en el paro y dice que el PP se lo "atribuye"

Los pasajeros españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

Infobae

Lamine Yamal, única ausencia en el último entrenamiento del Barcelona antes del Clásico

Infobae

El Mirandés, aferrado al objetivo de la salvación y el Eibar al de la promoción

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

Bulgaria, Eslovaquia, Hungría: el bloque ‘no anti-ruso’ dentro de la Unión Europea sigue creciendo

El municipio de Andalucía donde gobiernan en coalición IU y el PP para cerrar el paso al PSOE: “Las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento