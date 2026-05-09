Espana agencias

Albares dice que Israel liberará al activista Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"

Guardar
Google icon

Madrid, 9 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades de Israel han comunicado al consulado de España en Tel Aviv que el activista hispano palestino Saib SaSaib SaifAbukeshek será liberado "en las próximas horas". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Turull (Junts) pide el cese de Parlon y Niubó por "poner espías" en reuniones de profesores

Turull (Junts) pide el cese de Parlon y Niubó por "poner espías" en reuniones de profesores

Moreno, triste por la muerte de dos guardias civiles: "La batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar"

Moreno, triste por la muerte de dos guardias civiles: "La batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar"

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

Infobae

El Córdoba aspira a la sexta victoria seguida frente a un Granada sin urgencias

Infobae

Condenados a 7 años de cárcel por sacar un ojo a un pariente por la compra de un caballo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

Bulgaria, Eslovaquia, Hungría: el bloque ‘no anti-ruso’ dentro de la Unión Europea sigue creciendo

El municipio de Andalucía donde gobiernan en coalición IU y el PP para cerrar el paso al PSOE: “Las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”

Nuevo incidente con Vito Quiles: le pregunta a Irene Montero por el crimen de Espluges de Llobregat e Irene Montero le acusa de “chulería e impunidad”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento