3-0. El City no se rinde

Londres, 9 may (EFE).- El Manchester City no se rinde. Quiere pelear esta Premier League hasta el final. Le costó, tuvo que esperar sesenta minutos y a una genialidad de Jeremy Doku, pero doblegó al Brentford y traspasa toda la presión al Arsenal, que visita este domingo al West Ham United.

Los de Pep Guardiola se resarcieron del empate contra el Everton del lunes con una sufrida victoria contra el Brentford, que se resistió a perder porque se juega meterse por primera vez en su historia en Europa.

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Durante sesenta minutos, el City parecía listo para terminar de entregar la liga. La pelotita no quería entrar. Erling Haaland falló varias ocasiones, los intentos de Doku por la banda acababan en nada y había la sensación en el Etihad Stadium de que el Brentford podría enganchar una contra y poner en jaque el aliento final de arrebatar la Premier a Arteta.

Con media hora por delante, Guardiola movió el banquillo. Metió a Phil Foden y a Omar Marmoush y la apuesta le salió bien. Escasos segundos después de entrar Foden, el inglés sacó un córner en corto para Doku. El belga, héroe contra el Everton con dos tantos, incluido uno en el minuto 97k trató de tirar una pared con Foden, pero Damsgaard lo bloqueó y le devolvió la pelota a Doku.

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Este probó fortuna. Si contra el Everton habían entrado dos golazos, por qué no de nuevo. Y la pelota se curvó hacia la escuadra. El City respiraba, lo más difícil estaba hecho.

En los siguientes compases, Foden pudo anotar un doblete y Haaland, de tacón amplió la distancia en el marcador. En el otro área el Brentford reclamó un penalti de Matheus Nunes, pero ni el árbitro ni el VAR estuvieron interesados.

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En el tiempo de descuento, Marmoush marcó su gol y el City pega un buen bocado a la diferencia de goles, en caso de que sea necesaria para determinar al campeón. El Arsenal tiene un +41 y el City un +40.

La victoria pone al City con 74 puntos, a dos del Arsenal y con los mismos partidos jugados. Los 'Gunners', recientes finalistas de la Champions, visitarán este domingo al West Ham en el que apunta a ser el partido más complicado que les queda en esta liga, ya que los de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez necesitan ganar para no complicarse la permanencia.

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Al City le queda aún jugar contra el Crystal Palace, el Bournemouth y el Aston Villa, mientras que el Arsenal, después del West Ham, solo tendrá por delante al Burnley, ya descendido, y al Palace, pensando en la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano.

- Ficha técnica:

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3 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Guéhi, Aké, O'Reilly; Silva, Reijnders (Foden, m.60), Cherki (Marmoush, m.60); Semenyo, Doku (Savinho, m.91) y Haaland.

0 - Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Hickey (Janelt, m.62); Yarmolyuk (Henderson, m.79), Jensen, Damsgaard (Ouattara, m.69); Lewis-Potter, Schade y Thiago.

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Goles: 1-0. Doku, m.60, 2-0. Haaland, m.75 y 3-0. Marmoush, m.92.

Árbitro: Michael Salisbury amonestó a Silva (m.36), O'Reilly (m.74), Nunes (m.88) y Marmoush (m.95) por parte del Manchester City y a Ajer (m.80) y Henderson (m.88) por parte del Brentford.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 36 de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). EFE