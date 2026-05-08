Zarco ejerce de líder y Marc Márquez se queda fuera de la segunda clasificación

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) ha ejercido de líder en la práctica oficial del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, en la que el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó fuera de la segunda clasificación.

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Zarcó marcó un mejor tiempo de 1:29.907, apenas diez milésimas de segundo más rápido que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y con una décima de segundo sobre el también tralsapino Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Marc Márquez tendrá que disputar, por primera vez en lo que va de temporada, la primera clasificación, al acabar fuera de las diez primeras posiciones (decimotercero).

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Nada más comenzar la sesión Jorge Martín (Aprilia RS-GP) sufrió su octava caída de la temporada y la primera en Le Mans, al irse por los suelos en la curva nueve y verse obligado a regresar a su taller para reparar los daños mecánicos, si bien pudo continuar la sesión sin mayores consecuencias.

En esos minutos iniciales la principal referencia la marcó Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que rodó en 1:30.760 en su sexta vuelta, con 55 milésimas de segundo sobre 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), 60 milésimas con Joan Mir (Honda RC 213 V) y 77 sobre Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

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Por entonces el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), era séptimo a poco más de tres décimas de segundo de Acosta.

Otro español, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), se fue por los suelos entre las curvas tres y cuatro y sin soltar el manillar de la moto intentó salvar, sin éxito, la situación.

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Esa circunstancia le hizo perder bastante tiempo en su taller, pues regresó a pista con menos de veinte minutos de entrenamiento, al tener que cambiarse hasta el mono de cuero, que resultó muy dañado en la caída.

Pocas vueltas más tarde, en el décimo giro, fue el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), el segundo más rápido por la mañana, el que mejoró el registro del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón con un tiempo de 1:30.739.

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Y Raúl Fernández, que por entonces era décimo y estaba en la segunda clasificación (Q2), se tenía que parar en el tercer sector con su Aprilia RS-GP en llamas; en cuanto los controles extinguieron el incendio, regresó rápidamente a su taller en una moto de las asistencias del circuito.

Para delirio de los fervorosos aficionados locales, el siguiente líder fue el 'local' Johann Zarco (Honda RC 213 V), que paró el crono en 1:30.500 en la decimosexta vuelta y también con parciales de vuelta rápida, en el siguiente giro, logró 'arañar' más de tres décimas de segundo, 1:30.197.

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Casi tras la estela de Zarco, Acosta desbancó de la segunda plaza a Fabio di Giannantonio cuando casi todos los pilotos pasaban por sus talleres para montar los compuestos de neumáticos blandos, en busca del mejor tiempo de clasificación posible.

Pero el ritmo de Acosta le hizo cometer un error en la última curva del trazado, la trece, en la que se fue por los suelos y obligado a regresar 'literalmente' corriendo a su taller.

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El ataque a los tiempos había comenzado y el orden de la clasificación varió por completo, con Joan Mir y Johann Zarco en las dos primeras posiciones, para satisfacción de Honda, con Marc Márquez en la tercera plaza, por delante del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) y de Pedro Acosta, que vio esos cambios ya sentado en su taller.

Bagnaia fue el siguiente protagonista al ascender hasta la tercera posición, por delante de su compañero de equipo pero por detrás de las Honda RC 213 V de Mir y Zarco y cuando las dos Aprilia oficiales, las del italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, estaban fuera de la segunda clasificación.

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El doble campeón del mundo de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia, aún mejoró su tiempo personal para encaramarse al primer puesto con 1:30.045, por entonces delante de Joan Mir y Alex Rins, que se convertía en la primera Yamaha de la clasificación.

Pero con un nuevo juego de neumáticos todavía disponible los últimos minutos resultaron frenéticos, con Alex Márquez igualando el registro de 'Pecco' Bagnaia y ambos superados por Fabio di Giannantonio primero y Johann Zarco, después, mientras Marc Márquez se 'colaba' en la última curva y la caída de su compañero le dejaba fuera de la segunda clasificación al haber bandera amarilla en pista.

Así Zarco fue el más rápido por delante de 'Diggia', con Bagnaia, Alex Márquez, Mir, Martín, Bezzecchi, Rins, Ai Ogura y Acosta en la segunda clasificación, no así pilotos como Marc Márquez, Fabio Quartararo o Fermín Aldeguer, entre otros. EFE