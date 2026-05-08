Torres reivindica la memoria y llama a preservar la democracia porque "es la perla más importante que tenemos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado la memoria y ha llamado a preservar la democracia porque, según ha resaltado, "es la perla más importante que tenemos". Así, ha mostrado su reconocimiento a "quienes se sacrificaron para que nosotros hoy disfrutemos de la democracia".

Torres ha realizado estas afirmaciones en Irun (Gipuzkoa), antes de realizar un paseo y una ofrenda floral en el Puente Avenida, recientemente declarado como Lugar de Memoria Democrática.

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El propio ministro, junto a la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha depositado un ramo de flores junto a la placa, a los que han seguido el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

En el acto también han estado presentes, entre otros, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, la subdelegada del Gobierno en Gipuzkoa, Noemí López, el teniente de diputada general y diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, concejales de todos los partidos de la Corporación irundarra, el edil socialista donostiarra Iñaki Gabarain, o diputados del PNV.

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En declaraciones a los periodistas, el ministro ha recordado que el acto que, posteriormente, se ha celebrado este viernes en Ficoba es "un acto de estado de los dos que hay en el año, en este caso, de recuerdo y homenaje al exilio" y ha destacado que "la dignidad, la no repetición, el recuerdo debe prevalecer siempre ante aquellas personas que en un momento determinado lucharon contra el fascismo".

"En nuestro país no se consiguió mantener el orden democrático, lamentablemente durante cuatro décadas, pero luego lucharon contra el nazismo en Europa y con su sacrificio, sus pérdidas de vidas, ellos físicamente murieron pero vencieron finalmente porque esa democracia volvió y también la defensa de los derechos humanos tras la segunda guerra mundial", ha destacado.

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Así, el ministro ha mostrado su "reconocimiento a "todas esas mujeres y hombres, esos niños, esas personas que tuvieron que transitar por este puente para buscar un futuro y seguir defendiendo el orden democrático la libertad y los derechos"

Torres, de este modo, ha considerado que los demócratas, en el actual estado de derecho, deben "reconocerlo, homenajearles, no olvidarlo jamás y hacer que lo que fue su sacrificio no quede no quede el olvido".

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En ese sentido, ha resaltado la importancia de la memoria porque, según ha dicho, "es la perla más importante que tenemos y hay que preservarla y bien engarzada es algo de lo que hoy la gente joven disfruta".

El ministro ha incidido en que los jóvenes "aunque no lo sepan, son demócratas en el sentido de que pueden opinar decir votar y considerarse que son personas libres en un mundo libre". "Eso no fue posible en nuestro país durante cuatro décadas y así también mi reconocimiento a quienes se sacrificaron para que nosotros hoy disfrutemos de la democracia", ha concluido.

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