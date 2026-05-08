Marcelino: Cada uno es juez de sí mismo, queremos ganar y mantener la tercera posición

Vila-real (Castellón), 8 may (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, negó que su equipo, que visita esta jornada al Mallorca y recibe en la próxima al Sevilla, vaya a ser juez del descenso que pelean por eludir ambos equipos y dijo que pese a tener ya asegurada la clasificación para la próxima Liga de Campeones quieren ganar para mantener la tercera plaza.

"Cada uno es juez de sí mismo. Tenemos 38 jornadas para cumplir nuestros objetivos. Somos profesionales y queremos ganar. Queremos seguir estando en la tercera posición y para ello hay que seguir ganando. Tenemos que encontrar nuestro máximo rendimiento y ser competitivos", señaló el técnico este viernes en una rueda de prensa.

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"Venimos de dos partidos de casa ganados, donde hemos demostrado ser uno de los equipos más solventes en casa, y ahora vamos a Mallorca con ambición. Hemos dado un tiempo de descanso de tres días, vamos a entrenar cuatro días, los mismos que el partido precedente, y ahora consiste en competir y respetar lo que hacen el resto de equipos", señaló.

El asturiano recordó que de los últimos cuatro encuentros en casa el Mallorca ha ganado tres y ha empatado uno y destacó que ha mejorado todos sus registros. "Sabemos que vamos a un campo difícil, con un equipo en buena dinámica. Nosotros intentamos sacar el mejor resultado y en principio ese mejor resultado es ganar", subrayó.

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Además destacó que el hecho de que a falta de cuatro jornadas haya nueve equipos implicados en el descenso "habla de la igualdad y lo difícil que es estar en la categoría".

Marcelino señaló que es una semana de tres partidos por lo que abrió la puerta a cambios en los onces iniciales. "Lo de hacer rotaciones depende de cómo se entienda. Si analizas las alineaciones del Villarreal, hemos hecho participes a todos los futbolistas de partidos importantes y de todas las competiciones. Por ejemplo, fuimos a Bilbao con rotaciones y ganamos", destacó.

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"Haremos modificaciones con respecto al partido del Levante, pero no haremos once cambios. Tres partidos, y a estas alturas de la temporada, harán que participen todos los futbolistas. Lo que haremos hasta el final es competir, ganar, a veces con más brillantez o menos, pero competir", resumió.

Preguntado por el hecho de que vaya a haber entrenadores españoles en todas las finales europeas dijo que es una "gran satisfacción".

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"Estamos bien representados y preparados. Es un orgullo para todos nosotros. Que haya dos entrenadores en la final de la 'Champions' debemos sentirnos orgullosos. Y yo un poco más, porque uno es asturiano como yo, al que conozco y le deseo lo mejor. También felicitar al Rayo por estar en esa final de la 'Conference'. Y luego Emery, que yo diría que va a ganar la final de la 'Europa League'. Satisfecho y orgulloso porque eso ocurra", concluyó. EFE