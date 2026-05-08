La Federación Internacional de Tenis mantiene el veto a Rusia y Bielorrusia

Londres, 8 may (EFE).- La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) mantendrá el veto en sus competiciones a los equipos rusos y bielorrusos.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, los equipos de Rusia y Bielorrusia tienen prohibido participar en las competiciones por equipos que organiza la ITF, como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup.

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Sus atletas, a modo individual, sí que pueden participar en los torneos siempre y cuando compitan bajo bandera neutral y sin hacer manifestaciones a favor de la guerra.

"La Federación Internacional de Tenis conforma que el anuncio del COI no cambia su posición respecto a las suspensiones de las federaciones de Rusia y Bielorrusia", dijo la ITF en un comunicado.

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El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este jueves recomendar a las federaciones internacionales que levanten las sanciones impuestas a los deportistas y equipos de Bielorrusia desde que Rusia, con el apoyo de este país, invadió Ucrania en febrero de 2022.

La institución que preside Kirsty Coventry dio a conocer esta medida adoptada por su Comité Ejecutivo en la reunión celebrada en su sede de Lausana (Suiza), informó el organismo en un comunicado, en el que reiteró que "la participación de los deportistas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluyendo su participación en una guerra o conflicto".

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En el comunicado, el COI subraya la defensa del "derecho fundamental de los deportistas a acceder al deporte y competir libres de injerencias políticas o presiones gubernamentales".

La ITF añadió que el estado de la membresía de Bielorrusia será considerado en el próximo consejo de la ITF que se celebrará en octubre. EFE

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