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Iker Casillas: "El entrenador ideal para el Real Madrid era Xabi Alonso"

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Barcelona, 8 may (EFE).- El exportero del Real Madrid Iker Casillas ha señalado este viernes que, en su opinión, Xabi Alonso era el "entrenador ideal" para liderar al conjunto blanco, siempre que se le hubiese dado "una continuidad y confianza".

"Si me sigues preguntando, te diré que para mí el entrenador ideal para el Real Madrid era Xabi Alonso, el entrenador perfecto, siempre dándole una continuidad y una confianza", ha opinado el exguardameta español.

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En el acto de presentación de la cobertura de Movistar Plus+ para el clásico Barcelona-Real Madrid de este domingo en LaLiga EA Sports, Casillas ha defendido que Alonso tuvo "éxito" en el Bayer Leverkusen, con el que conquistó la Bundesliga y construyó un sistema de juego "bastante bueno".

No obstante, el campeón del mundo ha insistido en que las decisiones en los banquillos deben analizarse siempre en función de los resultados y de la evolución de los proyectos.

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"Cuando se toman decisiones, no salió bien la cosa, igual que otras veces. Hay que analizar también, por ejemplo, cuándo se tomó la decisión de destituir a Rafa Benítez, y luego cómo salió todo (sustituido por Zinedine Zidane y campeón de Europa). Es el resultado del día a día lo que marca un poco el fútbol", ha apuntado.

Casillas ha defendido además que el fútbol atraviesa ciclos naturales de éxito y dificultad: "En el fútbol todo tiene su momento, todo está en ciclos. Igual que vienen épocas de éxitos, como ha tenido el Madrid en temporadas anteriores, ahora toca vivir una etapa más complicada".

Asimismo, se ha referido al incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, en el que el uruguayo sufrió un traumatismo craneal. "Todo tiene solución, todo tiene arreglo. Son situaciones que pasan en un vestuario, cosas que ocurren y ya está. No hay que darle más importancia de la que tiene", ha señalado.

Casillas ha añadido que el entorno informativo que rodea al Real Madrid contribuye, a su juicio, a "descontextualizar" este tipo de episodios, vinculándolos con el contexto deportivo reciente del club, marcado por una segunda temporada consecutiva que apunta sin títulos.

"Te da rabia que una plantilla como la del Madrid no haya conseguido durante dos años algunos objetivos. Si formase parte de ese vestuario, intentaría aguar la fiesta y retrasar el alirón como mínimo una semana más", ha concluido en referencia al clásico de este domingo, en el que al Barça le basta con puntuar para ganar el título. EFE

avm/xsf/og

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