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Figo: "En el Real Madrid la mano dura no funciona"

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Barcelona, 8 may (EFE).- El exfutbolista Luis Figo ha asegurado este viernes que "en el Real Madrid la mano dura no funciona", como prueban los éxitos de Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque y Zinedine Zidane, y ha opinado que el futuro técnico del equipo blanco deberá "saber gestionar los egos para convencer a los jugadores de ir en la misma dirección".

El exjugador portugués ha comparecido este viernes en Barcelona en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio entre Duracell y LaLiga, en el que ha valorado la actualidad del Real Madrid, marcada por los incidentes en el vestuario, a 48 horas del clásico.

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"Lo que ha pasado no se puede considerar normal, no puede pasar, pero no es el primera vez que sucede ni será la última. Yo lo he vivido. Gestionar a 30 personas no es fácil y la frustración lleva muchas veces a cometer acciones que no deberías", ha opinado en referencia al incidente entre Aurelién Tchouaméni y Fede Valverde, en el que el uruguayo sufrió un traumatismo craneal.

Preguntado por si la solución es fichar a un entrenador de "mano dura" como José Mourinho, Figo ha negado que su compatriota responda a esta descripción, y ha insistido en que para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu es necesario "saber de fútbol, tener sentido común, conocer el club y el entorno", además de ser un buen gestor.

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"No sé si Mourinho fichará, hay que preguntar a Florentino. José es amigo mío y a todos mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Madrid, bienvenido sea", ha declarado.

Sobre el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou, Figo ha recordado que "nunca hay que subestimar al Real Madrid" en un duelo en el que "todo puede pasar independientemente de si el equipo está mejor o peor". Además, ha remarcado que, aunque LaLiga "ya está decidida", el equipo blanco "se juega su imagen y dignidad".

Por otra parte, el luso ha elogiado la temporada del Barcelona: "Ha jugado un gran fútbol y ha tenido un año muy bueno en Liga, como el pasado. Por desgracia, en la Champions hay momentos que deciden la temporada. Pese a sus problemas financieros, tienen jugadores de mucho talento de La Masia que lo están haciendo muy bien".

Por último, ha hablado de "las grandes esperanzas" de Portugal en el Mundial de este verano: "De Cristiano puedes esperar siempre que marque, ayude al equipo y esté centrado en ser el líder de nuestro país. Es su último Mundial y querrá acabar de la mejor manera, que para él es ganar el titulo". EFE

(vídeo)

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EFE

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