Espana agencias

Feijóo pide más medios para las fuerzas de seguridad tras la muerte de un guardia civil

Guardar
Google icon

Madrid, 8 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que son necesarios más medios para las fuerzas de seguridad y ha lamentado la muerte de un guardia civil tras el choque de dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

"Más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día", ha apuntado el líder del PP a través de un mensaje en la red social X.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución, que ha dejado también otros dos agentes heridos graves y uno leve.

"Nuestro cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil", ha apuntado en su mensaje el líder del PP.

PUBLICIDAD

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también se ha referido al tema y ha recordado que hace dos semanas su partido presentó una iniciativa para que las lanchas de la Guardia civil pudieran usar armas no letales, como en el resto de países de la Unión Europea, y que el PSOE votó que no.

"A pesar de ellos, salió adelante por un solo voto", ha afirmado la diputada popular, quien ha descrito que las actuales operaciones son "el cuerpo a cuerpo de una lancha de la Guardia Civil sin medios, contra una narcolancha con fusiles de asalto de los delincuentes". EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

Infobae

Mazón espera a conocer si es testigo o investigado para aportar sus llamadas y mensajes

Infobae

Cuerpo pide una alta participación para "confirmar el cambio en Andalucía"

Infobae

El guardia civil fallecido en Huelva llevaba casi 30 años destinado al Servicio Marítimo

Infobae

El presunto autor del crimen machista de Tenerife ingresa en prisión provisional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Mueren dos agentes de la Guardia Civil al chocar unas embarcaciones del cuerpo que perseguían a una narcolancha en Huelva

Un grupo de atracadores retiene a varios rehenes en un banco alemán en Sinzig

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

ECONOMÍA

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

DEPORTES

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que aseguraba tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que aseguraba tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte