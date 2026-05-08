Feijóo pide más medios para las fuerzas de seguridad tras la muerte de un guardia civil

Madrid, 8 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que son necesarios más medios para las fuerzas de seguridad y ha lamentado la muerte de un guardia civil tras el choque de dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

"Más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día", ha apuntado el líder del PP a través de un mensaje en la red social X.

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La Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución, que ha dejado también otros dos agentes heridos graves y uno leve.

"Nuestro cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil", ha apuntado en su mensaje el líder del PP.

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también se ha referido al tema y ha recordado que hace dos semanas su partido presentó una iniciativa para que las lanchas de la Guardia civil pudieran usar armas no letales, como en el resto de países de la Unión Europea, y que el PSOE votó que no.

"A pesar de ellos, salió adelante por un solo voto", ha afirmado la diputada popular, quien ha descrito que las actuales operaciones son "el cuerpo a cuerpo de una lancha de la Guardia Civil sin medios, contra una narcolancha con fusiles de asalto de los delincuentes". EFE

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