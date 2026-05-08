Casimiro: “Este Real Madrid puede jugar a 130 puntos o a 60”

Lugo, 8 may (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, avisó este viernes de que su equipo necesitará rozar la perfección para derrotar al Real Madrid, al que felicitó por su reciente clasificación para la Final a Cuatro de la Euroliga.

“Este Real Madrid está demostrando que puede jugar tanto a 130 puntos como a 60. Es un equipo muy bueno, con muchísimos recursos tácticos y una plantilla de mucho nivel. Necesitaremos defender muy bien ante un rival con un repertorio tan amplio como el Real Madrid”, declaró en rueda de prensa.

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En este sentido, el veterano técnico ciudadrealeño, con más de 800 partidos dirigidos en la ACB, señaló que a lo largo de su carrera ha comprobado que “aun dando tu mejor versión, y estando en el partido hasta el final, es muy difícil ganar al Real Madrid”.

“Si ganamos, no se hablará de nosotros, se hablará más de que el Real Madrid ha tenido un mal partido o que le han faltado jugadores. Cuando juegas contra el Real Madrid es imposible que hablen de ti. Por eso, tenemos que centrarnos en nuestro trabajo”, subrayó.

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Casimiro se alegró de la clasificación del Real Madrid para la Final a Cuatro porque es “un éxito” para el baloncesto español, y mostró su deseo de que Valencia Basket también consiga el billete para Atenas, para lo que necesita ganar los dos próximos partidos al Panathinaikos. EFE

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