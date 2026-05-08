Espana agencias

Alicia Flórez mantiene su vinculación con el Valencia pese a su nuevo contrato en la WNBA

Guardar
Google icon

Valencia, 8 may (EFE).- La exterior leonesa Alicia Flórez mantiene su contrato con el Valencia Basket que inicialmente dura hasta junio de 2027 pese a que haya firmado uno de desarrollo con la franquicia de la WNBA Washington Mystics, según pudo saber EFE por fuentes del club 'taronja'.

El contrato de Flórez con Washington Mystics es nueva fórmula incluida en el convenio firmado con la WNBA que permite a los equipos contar con hasta dos jugadoras extra aparte de las doce de la plantilla, que no entran en el límite salarial y que pueden disputar hasta 12 partidos por temporada pero que no tienen contrato garantizado.

PUBLICIDAD

Flórez podría ser cortada en cualquier momento o cuando acumule esos doce encuentros si los llega a disputar, algo que marcara su disponibilidad para el inicio de la pretemporada del equipo valenciano y de la próxima campaña.

La situación de la jugadora leonesa es parecida, aunque no igual, que la de Raquel Carrera, que también ha firmado un contrato en la WNBA y que sigue vinculada al Valencia Basket. En cambio su compañera Awa Fam se desvinculara del club al final de esta campaña para compaginar la WNBA con la nueva liga privada 'Project B'.

PUBLICIDAD

La WNBA empieza este sábado 9 de mayo, una primera jornada en la que el nuevo equipo de Flórez visita Toronto y la exterior leonesa, que ha jugado esta campaña cedida por el Valencia el Ensino Lugo, ya se puede incorpora porque acabó el domingo su participación en la Liga Femenina, en la que ha sido nombrada jugadora revelación de la Liga Femenina. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un vídeo muestra cómo un vinilo impacta contra Eric Clapton durante su "show" en Madrid

Infobae

CCOO denuncia falta de personal y medios en Sanidad Exterior en plena crisis de hantavirus

Infobae

Allan Tannenbaum, fotógrafo: Si tuviera una máquina del tiempo visitaría 1970 sin pensarlo

Infobae

El Gobierno asegura que ningún español del crucero ha expresado oposición a la cuarentena

Infobae

Almeida: "El Rayo Vallecano es el primer equipo de Madrid en estos momentos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

ECONOMÍA

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico