Abascal acusa al Gobierno de "ocultar información" sobre el brote: "Total desconfianza"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la gestión del Gobierno ante el brote de Hantavirus detectado en el buque MV Hondius. El líder del partido ha afirmado que el ejecutivo "está ocultando información" y muestra su total "desconfianza" pidiendo "prevención y todo el miedo ante lo que pueda pasar por culpa de Pedro Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo".

"Es un descaro tan grande a la hora de insultar a la gente que yo creo que cuando el gobierno dice una cosa los españoles tenemos que pensar exactamente la contraria", ha añadido Abascal en una atención a los medios de comunicación en Montilla (Córdoba).

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En esta misma línea, el líder de Vox ha criticado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón apuntando que "los españoles no podemos olvidarnos que él fue quien dijo que más allá de tres o cuatro casos la epidemia de coronavirus no iba a ningún sitio".

Abascal ha subrayado que desde el ejecutivo también se está "ocultando información respecto al proceso de regularización masiva que lo han declarado secreto y reservado" y ha añadido que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que hablar antes de cualquier guerra que pasa en el exterior o de cualquier epidemia que le permita marear la perdiz y ocultar el debate de fondo y lo que de verdad preocupa a la gente en la calle".

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