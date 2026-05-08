6-6 (5-4). Una remontada histórica y los penaltis meten al Palma Futsal en la final

Palma, 8 may (EFE). - El Illes Balears Palma Futsal se jugará este domingo la posibilidad de enlazar cuatro títulos de la UEFA Futsal Champions League tras remontar (6-6) un 1-6 y vencer en los penaltis al Étoile Lavalloise francés gracias al tanto definitivo de Piqueras.

No fue la noche de los mallorquines ni mucho menos, viéndose a los seis minutos de empezar con una desventaja de dos goles, obra de Guirio y Lutin, por sendos errores defensivos que les hicieron ir a contracorriente desde muy pronto.

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El gol de Charuto en el ecuador de la primera parte no evitó que el drama llegase a Pésaro. Como si del agua de una cascada se tratase, los goles del elenco francés fueron cayendo en un tramo de cuatro minutos que parecía dejar sentenciada la semifinal antes del descanso con el 1-6 momentáneo.

Sin embargo, el espíritu del campeón de Europa se presentó en tierras transalpinas, marcando Fabinho el 2-6 a 15 segundos del descanso y el 3-6 Machado al medio minuto de empezar la segunda parte. El manual de una remontada épica seguía su curso, siendo Deivao el que desatara la ilusión en la hinchada balear con el 4-6 y 15 minutos por delante.

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Desde entonces, el campo se inclinó claramente hacia la pista del Étoile Lavalloise, y Fabinho decidió que la capa de superhéroe se la pondría él. Puso el 5-6 con media parte por delante, y dentro del asedio del equipo español, terminó por igualar la contienda tras haberse visto tirado en la lona con el 1-6 anterior.

A partir de ahí, el partido se igualó por completo y el cuadro de Manuel Moya volvió a atacar más allá de las transiciones a las que se había quedado reducido durante casi todo el segundo tiempo. La prórroga estuvo marcada especialmente por el respeto mutuo y, quizás, el miedo a que un error pudiera tirar por la borda todo el trabajo realizado en los 40 minutos anteriores.

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El destino volvería a ser igual de caprichoso que en la primera semifinal, y dejaría que el partido se definiera en el momento para los valientes, en la tanda de penaltis. Todos acertaron menos uno, y como los cuentos suelen tener final feliz, el elenco de Antonio Vadillo puso el broche al suyo con la parada en el quinto penalti de Luan Muller y el acierto de Piqueras. El domingo, sólo el Sporting de Portugal puede separarle de su cuarta corona europea.

-Ficha técnica:

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6- Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Ernesto, Fabinho, Machado. También jugaron Luan Muller, Barrón, David Peña, Lin, Charuto, Lucao, Deivao, Mateus Maia y Alisson.

6- Étoile Lavalloise: Marquet, Lutin, Bakkali, Mohammed, Mouhoudine. También jugaron Amiard, Momo, Bourdais, T. Kolski, Morice, Guirio, El Mesrar, E. Kolski, Megrous.

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Goles: 0-1, m.6, Guirio; 0-2, m.6, Lutin; 1-2, m.10, Charuto; 1-3, m.14, Bakkali; 1-4, m.15, Guirio; 1-5, m.17, Guirio; 1-6, m.19, Mouhoudine; 2-6, m.20, Fabinho; 3-6, m.21, Machado; 4-6, m.25, Deivao; 5-6, m.32, Fabinho; 6-6, m.36, Fabinho.

Árbitro: Nicola Manzione (Italia), Peter Nurse (Inglaterra) y Arttu Kyynaeraeinen (Finlandia). Amonestaron con tarjeta amarilla a los futbolistas locales Lucao (m.14), Fabinho (m.26), Ernesto (m.29).

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Incidencias: Segunda semifinal de la UEFA Futsal Champions League entre el Illes Balears Palma Futsal y el Étoile Lavalloise en el Pesaro Futsal Arena.

dcj/arh

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