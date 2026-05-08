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El Barça remonta a ElPozo y asegura el liderato de la fase regular (4-3)

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Redacción deportes, 8 may (EFE).-El Barça certificó este viernes el liderato matemático de la fase regular de la Primera División de fútbol sala tras imponerse por 4-3 a ElPozo Murcia Costa Cálida en el Palau Blaugrana.

El conjunto dirigido por Javi Rodríguez respondió en los momentos más delicados de un duelo intenso, igualado y repleto de alternativas. Los goles de Catela y Matheus en los minutos finales permitieron al Barça culminar la remontada y asegurarse el factor pista a favor durante todas las eliminatorias por el título.

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El choque arrancó con un Barça decidido, que logró adelantarse muy pronto gracias a Sergio González, que culminó una asistencia de João Víctor para establecer el 1-0 en el minuto 6. Sin embargo, ElPozo reaccionó con rapidez y consiguió darle la vuelta al marcador antes del descanso. Marcel firmó el empate en el minuto 17 y Dener puso por delante a los murcianos apenas dos minutos después.

Cuando parecía que los visitantes se marcharían con ventaja al intermedio, una cesión de ElPozo provocó una falta peligrosa que Martel aprovechó para firmar el 2-2 sobre la bocina y devolver la igualdad al partido antes del descanso.

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La segunda mitad volvió a comenzar con dominio visitante. David Álvarez aprovechó un saque de esquina para marcar en el segundo palo y devolver la ventaja a los de Josan González en el minuto 25.

El Barça aumentó entonces la intensidad y comenzó a acumular ocasiones claras. Martel, Pito y Fits rozaron el empate en varias acciones, incluido un disparo al palo, hasta que Catela transformó un penalti cometido sobre João Víctor para igualar el marcador en el minuto 36.

Solo un minuto después llegó el tanto decisivo. Pito desbordó por la banda derecha y puso un centro que Matheus remató para establecer el definitivo 4-3. En los últimos minutos, el conjunto azulgrana defendió con solvencia su ventaja para confirmar una victoria que le garantiza acabar la fase regular como campeón. EFE

jmd/jl

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