1-0. El prodigio Mezian Soares aviva la presión del Lens sobre el PSG y condena al Nantes

Redacción deportes, 8 may (EFE).- Nada más entrar al campo, en el minuto 79, en su debut con el primer equipo con 16 años, Mezian Soares logró este viernes el gol de la victoria del Lens sobre el Nantes (1-0), descendido con la derrota, para sostener la presión sobre el liderato del París Saint-Germain, tres puntos por delante con un encuentro menos.

El internacional portugués sub-17 de origen francés anotó el gol en el mismo minuto en el que fue elegido por su técnico para tener recorrido por primera vez en su carrera en la primera división gala, después de la frustración por dos tantos anulados instantes antes, uno por fuera de juego y otro por mano previa.

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El Lens, que certificó matemáticamente su presencia en la próxima Liga de Campeones, sigue segundo, a tres puntos del PSG, a falta de dos partidos para él y de tres para el vigente campeón, que juega el domingo contra el Brest en el Parque de los Príncipes.

El próximo miércoles, primero y segundo se enfrentan entre sí en casa del Lens.

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El Nantes, en cambio, ya está descendido. Su derrota de este viernes fue decisiva. Ya no tiene opciones ni siquiera de alcanzar el puesto de promoción, cinco puntos por delante con sólo tres para sumar. EFE