Espana agencias

Vuelve la Maratón de Palestina a la ciudad de Belén tras dos años sin carrera por Gaza

Guardar
Google icon

Jerusalén, 7 may (EFE).- La ciudad palestina de Belén celebrará mañana, viernes, su décima maratón, que transcurre a través del campamento de refugiados de Aida y el muro de separación israelí que aísla Cisjordania ocupada, tras dos años sin carrera por la ofensiva del Ejército de Israel que ha devastado la Franja de Gaza.

Como iniciativa que comenzó en 2013, la maratón tiene como objetivos, según su página web oficial, sensibilizar sobre las restricciones a la libertad de movimiento que sufren los palestinos a diario debido a la ocupación israelí y los cerca de un millar de puestos militares y barreras en Cisjordania.

PUBLICIDAD

Esa limitación de movimiento también se refleja en esta carrera de 42 kilómetros, ya que la falta de extensión en el recorrido hace que los corredores tengan que dar dos vueltas alrededor del muro, partiendo de la plaza de la Iglesia de la Natividad, en el centro de la Ciudad Vieja de Belén.

El presidente del Comité Directivo del Municipio de Belén, Anton Marqos, aseguró el lunes en una rueda de prensa que este maratón sirve "como plataforma cultural para transmitir el mensaje del pueblo palestino de una vida digna".

PUBLICIDAD

Además, Marqos señaló que la urbe está reabriendo sus puertas como una ciudad segura y "abierta para todos", tras años de un fuerte declive económico ante la falta de turismo.

En ediciones anteriores, muchos extranjeros también han participado, pese a no ser una carrera muy reconocida a nivel mundial y que tan solo suele congregar a unos pocos miles de corredores.

Según detalló una coordinadora del evento a la agencia palestina Wafa, este año también se organizó una 'versión virtual' de esta maratón en varios países entre el 17 y el 21 de abril de 2026, además de una carrera en de 4 kilómetros que tuvo lugar en la Franja de Gaza el pasado mes de abril y en la que participaron unas 300 personas.

De forma excepcional, antes de que se iniciara en octubre de 2023 el asedio bélico israelí en la Franja, que deja más de 72.600 gazatíes muertos -entre ellos estudiantes, deportistas y más de 21.000 menores-, algunos corredores gazatíes puntualmente podían abandonar el enclave palestino para participar en esta prueba deportiva; algo que no ocurrirá este año. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cruz Roja elige Granada como sede para el Sorteo de Oro de este verano

Infobae

El PP pide la comparecencia urgente de Mónica García en el Congreso por el hantavirus

Infobae

Exjefe Policía Judicial dice que el DAO le habló de una operación al entorno de Bárcenas

Infobae

Messi, Lamine Yamal y Bellingham comparten pantalla con Chalamet en un anuncio del Mundial

Infobae

El despacho de Montoro aporta un informe pericial para desmontar el tráfico de influencias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

ECONOMÍA

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

Muere un trabajador cada cuatro días en Madrid y los accidentes mortales en la construcción se duplican en un año

Ya es oficial: el BOE publica la oferta de empleo público de 2026 y así se reparten las más de 27.000 plazas

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

DEPORTES

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento