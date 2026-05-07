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La JEC manda quitar de webs oficiales las palabras de Isabel Rodríguez mezclando decreto de alquileres y elecciones

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La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado retirar de webs oficiales unas declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que hablaba del decreto ley para la prórroga de los alquileres y aprovechaba para animar a los andaluces a "decidir" si querían "congelar su alquiler" o continuar "con un gobierno que obvia esa posibilidad con subidas de alquiler".

Fue Vox quien presentó una denuncia contra la titular de Vivienda por esas palabras pronunciadas el pasado el pasado 29 de abril en TVE, una denuncia que la JEC, reunida este jueves en el Congreso, ha estimado pero solo parcialmente.

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"Hay una oportunidad muy importante para ocho millones de españoles y españolas, que son las próximas elecciones en Andalucía donde, con su voto, pueden decidir si quieren congelar su alquiler los más de 600.000 de andaluces y andaluzas que viven de alquiler o quieren continuar con un gobierno que obvia esa posibilidad con subidas de alquiler muy importantes o con la ocupación de pisos turísticos en ciudades como Málaga o Sevilla", dijo la ministra.

NO ABRE EXPEDIENTE SANCIONADOR

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Vox argumentó que Rodríguez había aludido a logros del Gobierno rompiendo así el principio de neutralidad exigible a los poderes públicos durante el período electoral y pidió que se ordenara la retirada de estas declaraciones de todos los canales institucionales o redes sociales y que, si procedía, se abriera un expediente sancionador a la ministra.

Por su parte, Rodríguez enmarcó la entrevista en el derecho a recibir información de la ciudadanía y negó que constituyera una vulneración del principio de neutralidad y objetividad institucionales, puesto que para su realización no utilizaron recursos públicos del ministerio.

En concreto, la entrevista se realizó mediante una conexión con el Congreso de los Diputados, "sin que el espacio que se utiliza sea inalcanzable para otros representantes políticos", lo que comparte la JEC en su resolución.

La ministra también alegó que no trataba de "influir en el electorado", sino que únicamente se refería, en el contexto de la pregunta, "a que ciertas comunidades autónomas están bloqueando la aplicación de una ley" y que dicha observación no incluía una "petición expresa de voto" y, en todo caso, no se formulaba "por un candidato a las elecciones".

EL DEBER DE NEUTRALIDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS

En su acuerdo, recogido por Europa Press, la JEC entiende que las declaraciones de Rodríguez "podrían entrar en el ámbito de aplicación" del 50.2 de la Ley Electoral, que prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración actos organizados o financiados, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos.

También alude a la reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que considera la "neutralidad política en período electoral en los espacios públicos como un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico".

Además, apunta que "aunque las declaraciones no implican propiamente una campaña de logros, debe tenerse en cuenta que su difusión en los canales institucionales del Gobierno implica un uso contrario al principio de igualdad".

Y, "en aras de garantizar el principio de neutralidad de los poderes públicos en período electoral" considera pertinente suspender la difusión de las manifestaciones denunciadas en los canales institucionales del Gobierno o páginas web en los que permanezca accesible hasta la celebración de las elecciones de Andalucía el 17 de mayo.

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