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Sanidad apela a la responsabilidad de los pasajeros del crucero para que hagan cuarentena

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Madrid, 7 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este jueves "al sentido común y a la responsabilidad" de los pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus para que se sometan a cuarentena a su llegada a España y, si no, el Gobierno usará las medidas legales necesarias para que la hagan.

"Lo primero es que, obviamente, vamos a apelar al sentido común y la responsabilidad de los pasajeros y sus familias en el cuidado de su salud y de la salud pública", ha enfatizado a la Cadena Ser al ser preguntada sobre el carácter voluntario de la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como ayer apuntó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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Aunque está convencida de que lo harán, si no fuera así, el Gobierno cuenta con "instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública".

Se ha referido así a la ley 3/1986 de medidas especiales en Materia de Salud Pública, que torga a las autoridades sanitarias de las administraciones públicas la potestad de, en el ámbito de sus competencias, adoptar aplicar las acciones de esta normativa cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

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En su artículo segundo, la citada ley establece que "las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".

Y en el tercero que, "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

"Esa cuarentena la van a cumplir las personas españolas", ha garantizado posteriormente en la 1 antes de mostrar su convencimiento de que estas personas serán responsables y harán la cuarentena que se determine junto con los organismos internacionales.

Según García, desde el Gobierno ya habló ayer con los 14 españoles, que como el resto del pasaje que permanece en el barco están asintomáticos, y sus familias, para transmitirles "la necesidad de proteger su salud y también proteger la salud pública".

Cuando lleguen a Madrid, ha reiterado, se les hará una evaluación, previa firma del consentimiento para ello, y posteriormente se irá analizando "día a día cuál es la evolución". "Les haremos PCR y todas las pruebas necesarias y estaremos evaluando junto con los expertos internacionales cuál es la cuarentena", ha señalado.

Antes de determinar durante cuánto tiempo se prolongará la cuarentena, primero habrá que "determinar cuál es el día cero en el que se supone que han dejado de tener contacto con aquellas personas que estaban contagiadas".

Desde ayer está activo el mecanismo europeo de protección civil, a través del cual España ha contactado con todos los países implicados para que el operativo de repatriación de todos los pasajeros extranjeros puedan ser trasladados a sus países.

También se ha tenido "un contacto muy estrecho" con el gobierno holandés para trasladar a los diferentes pacientes que estaban sintomáticos y también porque el barco tiene bandera de allí, ha concluido. EFE

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EFE

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