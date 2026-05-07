La población de España crece en 97.021 personas y se sitúa en 49,6 millones

Madrid, 7 may (EFE).- La población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre de 2026 y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026, según la Estadística Continua de Población del INE publicada este jueves.

Este crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero ya que el número de las nacidas en España disminuyó.

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De los 49,6 millones de habitantes, 39.019.309 es población nacida en España (31.822 menos que el trimestre anterior) y 3.321.397 es población española nacida en el extranjero.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta 7.346.414 personas.

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Las principales nacionalidades de inmigrantes llegados a España durante el primer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 38.600 personas), la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes retornados a sus países de origen fueron la marroquí (con 11.700 salidas), la colombiana (11.200), la venezolana y la rumana (ambas con 5.100).

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Según la estadística del INE, durante el primer trimestre de 2026, la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias y en la ciudad de Melilla.

Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,39%), Castilla-La Mancha (0,36%), Región de Murcia (0,33%), Madrid (0,32%) y La Rioja (0,29%).

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Entre las principales ciudades, los mayores aumentos de población en 2025 se dieron en Torrevieja (4,6%), L’Hospitalet de Llobregat (2,9%) y Roquetas de Mar (2,6%). Y los mayores descensos, en Cádiz (-0,6%), Córdoba (-0,4%) y Santa Coloma de Gramenet (-0,3%). EFE

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