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Detenido en Barcelona un joven de 21 años por agresión sexual y corrupción de menores

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Barcelona, 7 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) a un joven de 21 años por agresión sexual a menores de 16, coacciones y corrupción, a las que obligaba a grabar vídeos de contenido sexual y a enviarlos a través de internet.

Se da la circunstancia de que este hombre ya había sido detenido por los Mossos d'Esquadra en 2024 y la justicia había decretado la medida cautelar de prohibición de acercarse a un centro escolar de la localidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

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Durante el registro en la vivienda del joven durante esta segunda detención, los agentes encontraron fotografías y varios vídeos de contenido sexual de al menos otras siete víctimas menores, de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, donde una menor de 14 años manifestó que a través de internet una persona desconocida le solicitaba insistentemente y le obligaba mediante amenazas a enviar fotos y vídeos desnuda y a realizarse tocamientos.

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La policía pudo vincular al detenido con otra denuncia de una menor de 15 años de A Coruña, cuyos hechos delictivos seguían el mismo 'modus operandi'.

Las indagaciones permitieron localizar al autor de estos hechos, un vecino de Santa Coloma de Cervelló, e identificar a al menos siete víctimas.

La Policía Nacional no descarta que pueda haber más víctimas, una vez se realice el análisis forense de los dispositivos electrónicos intervenidos en el domicilio del detenido.

Por estos hechos, imputa al arrestado los delitos de agresión sexual, coacciones y corrupción de menores. EFE

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EFE

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