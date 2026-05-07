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Golpe a una red que logró 500.000 euros con el timo del sicario a clientes de prostitución

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Madrid, 7 may (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la comisión de la estafa telefónica conocida como timo del sicario con el que lograron 500.000 euros de más de medio millar de víctimas quienes, tras solicitar o consultar servicios sexuales falsos por internet, eran extorsionadas con la excusa de que habían hecho perder dinero a los jefes del prostíbulo.

Vinculado a este entramado criminal de estafas, la Policía ha desarticulado otra red relacionada con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con base en Fuerteventura, que ofertaba los datos de los clientes a cambio de 50 euros para su posterior extorsión.

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En total, la operación Zarza, de la que ofrecen detalles este miércoles sus responsables policiales en Madrid, se ha saldado con 40 detenidos, registros domiciliarios en la provincia de Valencia y Fuerteventura, y la liberación de tres mujeres obligadas a ejercer la prostitución.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, se inició hace un año a través de una denuncia de una víctima que tras solicitar servicios sexuales a través de internet recibió una llamada de una persona que se hacia pasar por jefe del club de las mujeres anunciadas.

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Durante la misma, el supuesto jefe le reprochó haberles hecho perder el tiempo y le exigió el abono inmediato de un importe aproximado de 5.000 euros, por las molestias y la deuda generada a través de un discurso coercitivo y amenazante.

Avanzadas las pesquisas, comprobaron que había 80 denuncias con un patrón similar por todo el territorio nacional. Tras varias averiguaciones, se pudo ubicar el núcleo operativo de la organización en la zona de Valencia, desde donde gestionaban la captación, comunicación intimidatoria y canalización de los abundantes beneficios obtenidos.

El modus operandi de esta organización consistía en publicar masivamente anuncios falsos de mujeres en páginas webs de citas y una vez que contactaban con los teléfonos asociados, les hacían creer a los perjudicados que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad..

La organización tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa, obteniendo importantes beneficios económicos por estos hechos que blanqueaban en otras actividades criminales como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos.

Este entramado estaba vinculado con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos.

Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas, siendo sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores. EFE

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EFE

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