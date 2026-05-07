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PP duda que haya alguien del Gobierno al volante en la gestión del crucero con hantavirus

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Madrid, 7 may (EFE).- El Partido Popular ha cuestionado este jueves que en el Gobierno de Pedro Sánchez haya "alguien al volante" en la gestión del crucero afectado por un brote de hantavirus que navega hacia las Islas Canarias.

Así lo han asegurado varios dirigentes del partido, entre ellas la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra: "¿Hay alguien con un poco de sensatez capaz de transmitir rigor en la gestión de un asunto de salud pública? ¿Pero hay alguien al volante?", ha escrito a través de X.

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Gamarra se ha referido a la voluntariedad de la cuarentena de los pasajeros españoles anunciada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que este jueves ha matizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

En una entrevista en la Ser, García ha apelado este jueves "al sentido común y a la responsabilidad" de los pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus para que se sometan a cuarentena a su llegada a España, y ha advertido que, si no, el Gobierno usará las medidas legales necesarias para que la hagan.

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Por parte del PP también se ha referido al tema el portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, quien en una entrevista en Tele 5 ha criticado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no haya recibido una llamada del Gobierno para "explicarle cuál es la dimensión de la crisis".

También es "criticable", ha añadido, que este miércoles se oyera al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que nadie del Gobierno se había puesto en contacto con él.

Aunque se estén oyendo mensajes tranquilizadores de los científicos y expertos, ha añadido, el Gobierno debería compartir lo que sabe y proyectar hacia la ciudadanía "una imagen de unidad, de rigor, de seriedad". EFE

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EFE

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