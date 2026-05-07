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La Guardia Civil se une a un programa para combatir la soledad no deseada

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Madrid, 7 may (EFE).- La Guardia Civil se ha unido al programa 'Ilumina una vida' de la Fundación Vivofácil para combatir la soledad no deseada con especial atención al personal retirado.

El instituto armado ha firmado un convenio con la citada organización para integrarse en dicho programa que ofrece acompañamiento tanto presencial como telefónico a personas en tal situación.

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El acuerdo pone un foco especial en el personal retirado de la Guardia Civil y a través de esta alianza se busca acercar los servicios de acompañamiento a los antiguos miembros del Cuerpo que tras finalizar su servicio activo puedan encontrarse en situaciones de aislamiento, informa la Dirección General de la Guardia Civil.

La colaboración no solo busca asistir a los agentes retirados sino también fomentar la participación del personal en activo como voluntario creando un puente de solidaridad y apoyo mutuo dentro de la propia institución.

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El programa 'Ilumina una vida', desarrollado por la Fundación Vivofácil desde 2018, se basa en un modelo que combina la atención telefónica y el apoyo presencial.

Este servicio cuenta con atención 24 horas con una línea telefónica gratuita disponible todos los días para ofrecer un espacio de escucha anónima y emocional.

Además apoyo presencial con acompañamiento a domicilio para fortalecer los vínculos afectivos y adaptarse a las necesidades específicas de cada persona y detección de vulnerabilidad al facilitar la identificación de situaciones de riesgo de aislamiento permitiendo una intervención temprana y humana. EFE

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