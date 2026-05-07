La combinación de la trombectomía con un fármaco mejora la recuperación de ictus isquémico

Barcelona, 7 may (EFE).- La administración de un fármaco trombolítico para mejorar la circulación tras una trombectomía mecánica mejora hasta un 15 % la tasa de recuperación funcional de los pacientes con ictus isquémico grave, según concluye un estudio del Hospital Clínic Barcelona y el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Publicada en la revista JAMA, la investigación ha confirmado esta hipótesis, ya planteada en un primer trabajo publicado en 2022, mediante el tratamiento de 440 personas en 14 hospitales especializados de España.

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El ictus isquémico, que afecta a una de cada cuatro personas, se produce por el bloqueo de una arteria cerebral causado por un coágulo, que impide la llegada de sangre y oxígeno al cerebro.

En el caso de afectar a una arteria grande, el tratamiento habitual es la trombectomía mecánica, que permite extraer el coágulo y restablecer el flujo, aunque puede persistir mala circulación en los vasos pequeños del cerebro y hacer que muchos pacientes no recuperen completamente sus capacidades.

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"Con la trombectomía conseguimos abrir la arteria bloqueada, pero eso no siempre garantiza que la sangre llegue bien a todas las zonas del cerebro", ha explicado uno de los coordinadores del trabajo, el doctor Arturo Renú.

Los resultados del ensayo CHOICE-II demuestran que los pacientes que reciben el tratamiento habitual combinado con un medicamento que ayuda a disolver pequeños coágulos y mejorar la circulación sanguínea evolucionan mejor.

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El 57,5 % de los pacientes que recibieron el fármaco adicional presentaron una recuperación total al cabo de tres meses, frente al 42,5 % de los que recibieron únicamente trombectomía.

Además, las pruebas de imagen confirman que los primeros muestran menos zonas del cerebro con circulación insuficiente, algo que, según Renú, "puede marcar una diferencia importante en la evolución del paciente".

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Es el caso de Cupertino Mamani, un paciente que llegó al hospital catalán con una parálisis completa de un lado del cuerpo tras sufrir un ictus grave y que, tras recibir el tratamiento combinado, volvió a caminar a las 24 o 48 horas.

"Continué mi vida normal", ha asegurado Mamani, que recibió el alta unos cinco días después y ya ha recuperado totalmente su autonomía, volviendo a su trabajo en la construcción.

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El doctor Ángel Chamorro, también coordinador del estudio del Clínic, ha augurado que este hallazgo supondrá "un cambio de paradigma en el tratamiento del ictus isquémico y modificará las guías terapéuticas sobre la realización de la trombectomía".

Ha destacado además que los resultados refuerzan la importancia de la microcirculación cerebral en la recuperación de los pacientes y abren la puerta a nuevas estrategias para mejorar la llegada de sangre al cerebro tras reabrir la arteria obstruida. EFE

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