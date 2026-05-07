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Investigan a una profesora por un presunto caso de maltrato en guardería de Cáceres

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Cáceres, 07 may (EFE).- La Policía Nacional investiga a una profesora por un presunto caso de maltrato en una guardería de Cáceres, después de que el Colegio Diocesano José Luis Cotallo, al que pertenece el centro infantil, activara los protocolos internos tras tener conocimiento de los hechos.

El centro ha abierto un expediente disciplinario, que ha derivado en el despido de la trabajadora, y ha presentado la correspondiente denuncia que ha propiciado que se abra investigación, actualmente bajo secreto de sumario.

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Según ha informado el propio centro educativo, la actuación se produjo “de manera inmediata” tras conocer la situación y se activaron los mecanismos previstos para la protección de menores y para garantizar la intervención de los servicios y cuerpos de seguridad.

Esto implica que, tras la denuncia que realizaron padres y madres de los menores (de 0 a 3 años), el centro escolar procedió a la apertura de un expediente disciplinario interno, que ha concluido con el despido inmediato de la profesora investigada, vinculada a la atención de menores en el servicio de guardería.

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El Colegio Diocesano José Luis Cotallo ha informado también a los miembros implicados de la comunidad educativa, y ha señalado que se han adoptado todas las medidas necesarias desde el primer momento para garantizar la seguridad de los menores.

El centro ha expresado su “profunda consternación” ante la situación, y ha reiterado su “tolerancia cero” frente a cualquier conducta incompatible con la protección y el bienestar infantil.

Finalmente, el colegio ha apelado a la prudencia ante la difusión de informaciones y ha recordado que el caso afecta a menores y se encuentra bajo secreto de sumario.

En ese sentido, tras asegurar que colabora plenamente con la Justicia, ha precisado que informará de cualquier novedad a través de los cauces oficiales. EFE

evp/jd/oli

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EFE

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