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El conductor del triple atropello de Santander da positivo en drogas

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Santander, 7 may (EFE).- El conductor que ha atropellado a tres mujeres en la calle Jesús de Monasterio de Santander, en pleno centro de la ciudad, ha dado positivo en drogas.

El hombre, de 50 años, está en libertad a la espera de que le cite el Juzgado, señalan a EFE fuentes policiales.

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Fue hacia las 13.00 horas cuando un coche ha arrollado a tres mujeres que se encontraban en la acera en la calle Jesús de Monasterio, frente al Ayuntamiento de Santander, en la zona donde se encuentra un semáforo y un paso de peatones.

Los tres mujeres atropelladas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Marqués de Valdecilla de la capital cántabra.

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Estaban conscientes cuando han sido llevadas al hospital y, según indican las mismas fuentes, una de ellas, la más mayor, de 82 años, está en la UCI.

Las otras dos afectadas por este atropello, de 73 y 55 años, están en observación.

El coche arrolló a las tres mujeres que estaban esperando en el paso de cebra y chocó frontalmente con un poste que tiene una cámara de tráfico.

Tras el accidente, varios ciudadanos que estaban en la zona ayudaron a las heridas.

Acudieron a la zona efectivos de la Policía Local, los bomberos de Santander y varias ambulancias del 061, que trasladaron a las tres mujeres al Hospital de Valdecilla.

El conductor fue identificado por la Policía Local de Santander, que le sometió a las pruebas pertinentes, en las que dio positivo en drogas, en cocaína.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha confiado en la pronta recuperación de las tres mujeres heridas. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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