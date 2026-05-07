Comienza el juicio por el 'caso Vivotecnia'

Madrid, 7 may (EFE).- Comienza este jueves en Madrid el juicio por el 'caso Vivotecnia' contra los dos exempleados de esta empresa acusados de maltrato animal durante experimentaciones científicas y descubierto por una activista infiltrada como trabajadora que grabó esas prácticas.

Los dos técnicos fueron despedidos al conocerse las imágenes en las que presuntamente maltratan a varios animales con golpes, movimientos bruscos o incluso burlas e insultos, registrados en los vídeos que la ONG Cruelty Free International (CFI) hizo públicos en abril de 2021 pero que fueron capturados entre 2018 y 2020 por la trabajadora anónima.

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"El juicio es una oportunidad para recordar al público español y sus políticos la crueldad desesperante de los ensayos de toxicidad con animales exigidos por la normativa", ha declarado CFI a EFE.

Para los acusados -Rubén C.M. y Carlos M.L.-, la Fiscalía pide un año de prisión y once meses, respectivamente, por un delito de maltrato animal, además de la inhabilitación para trabajar con animales y para tenerlos durante tres y dos años y medio.

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Las acusaciones que ejercen varios colectivos, como CFI, el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) o la Fundación para el asesoramiento y acción en defensa de los animales (FAADA), solicitaron que la empresa laboratorio sea responsable civil subsidiaria, pero no se ha aceptado.

Para CFI es "muy importante" que los acusados rindan cuentas pues "uno de ellos dibujó en los testículos de un macaco aterrorizado", aunque cree que la directiva de la empresa "también debería estar en el banquillo porque son ellos quienes facilitaron y respaldaron la avalancha de crueldad", ha asegurado.

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La trabajadora anónima que destapó el caso al ceder sus vídeos a CFI, conocida por el pseudónimo Carlota Saorsa, ha sido hasta el momento una testigo protegida, aunque perderá esta condición en el juicio.

Para los días de juicio, que también se celebrará el día 8 de mayo, Pacma y FAADA, así como otras asociaciones y organizaciones, han convocado una concentración en el Juzgado de lo Penal con motivo de este caso que califican como "uno de los mayores escándalos de maltrato animal en laboratorio en España". EFE

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