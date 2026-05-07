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Attenborough, 100 años de estilo y evolución que catapultaron la divulgación en España

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Tomás Frutos

Madrid, 7 may (EFE).- David Attenborough, divulgador ambientalista por excelencia, voz inconfundible en documentales y series, cumple este viernes un siglo de vida como leyenda de la comunicación naturalista y referente de la comunidad científica al haber sido capaz de acercar y explicar en España los misterios y la belleza del ecosistema mundial.

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"Supo llevar una divulgación técnica y científica a cualquier público", reflexiona Ricardo Aguilar, de la ONG Oceana, en EFE. "Y no se ha quedado estancado, ha evolucionado con los tiempos y sus problemas. A veces puedes llegar a los convencidos, pero llegar a convencer y emocionar a otras personas es uno de sus dones", añade.

Nacido en 1926 en Londres, coetáneo de Félix Rodríguez de la Fuente, ha hecho de su vida la divulgación, tanto que en 2025 -con 99 años- publicó un documental sobre la importancia de los océanos.

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"Todos los divulgadores han tenido una cosa especial: la pasión por la naturaleza. Es algo que puedes encontrar en Félix o David, que con una brizna de hierba podrían estar tres horas hablando de lo que representa para el ecosistema", señala Aguilar.

Luis Suárez, de Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), coloca a ambos a la altura de referentes en el mundo de la divulgación medioambiental.

"Félix transmitía cosas con mucho rigor y le gustaba más el dramatismo y la épica, mientras que a Attenborough más la cotidianidad, la sencillez... por eso creo que son únicos", afirma.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace en España y Portugal, celebra en declaraciones a EFE "un siglo de asombro, de curiosidad y compromiso inquebrantable" porque "es extraordinario llegar a los 100 años, pero más hacerlo con la pasión y la valentía con la que lo ha hecho".

La mítica voz de Attenborough llegó a todas las partes del planeta, incluido España, donde recogió el premio Príncipe de Asturias en 2009.

Hay "muchos divulgadores muy buenos" para Suárez, pero que durante tantos años hayan trabajado "con estilo tan propio y esa capacidad increíble de trabajo" no ha habido, especialmente para explicar "de una manera cotidiana, atractiva y sin provocar el rechazo de quien no es experto".

Es alguien, agrega, con el que "todo el mundo se identifica porque parece el señor amable de cualquier bar, esa persona afable que parece que te habla de tú a tú aunque detrás haya un discurso complejo".

Attenborough es "un regalo para la humanidad", sostiene Saldaña. "Muchos de nosotros hemos visto a través de sus ojos y voz la belleza del planeta y por lo que merece la pena defenderlo. Y muchas seguimos impulsadas por su valentía y arrojo".

Para Aguilar, la consecución del premio fue clave para que se conociera en España, pero "sus trabajos han sido muy bien acogidos porque te mostraba una naturaleza muy cercana".

"A veces tenemos la naturaleza muy lejana: las sabanas, la Antártida... y él siempre intentaba mostrar también cómo la naturaleza está muy cerca de ti", destaca.

Su papel en el mundo de la explicación de problemas medioambientales es clave, pues puso en órbita mundial las grandes urgencias del planeta.

Porque, tal y como comenta Aguilar, a veces uno no se da cuenta "de la importancia que tiene la divulgación", que es lo que hace que en lugar de ser "cuatro hablando de esto, sean millones".

Y ha sido capaz de evolucionar con las nuevas tecnologías para mantenerse vigente y acercarse a generaciones que "cada vez más van a la imagen que llama más la atención", asegura Suárez.

Primero un poco de protagonismo, después la imagen en el centro y últimamente colocando de nuevo su imagen para posicionarse.

"En los últimos años es cuando más arropados nos hemos sentido por una persona que denunciaba el deterioro, a favor de la conservación de la biodiversidad reclamando que la pérdida era tan importante como la lucha contra el cambio climático", manifiesta Suárez.

"Con esta trayectoria y durante tanto tiempo es algo inigualable, va a ser siempre un referente", sentencia.

Para Greenpeace, su directriz sigue siendo fundamental: "Ojala nos siga mandando brújula moral y compromiso para seguir defendiendo el planeta", desea Saldaña. EFE

 (vídeo)

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EFE

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