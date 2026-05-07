Espana agencias

La reina Letizia preside la entrega de las Medallas de Oro de Cruz Roja en Pamplona

Guardar
Google icon

Pamplona, 7 may (EFE).- La reina Letizia presidirá este jueves en Pamplona, en el Museo Universidad de Navarra, la entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja Española a personas y entidades que han conseguido con su trayectoria alcanzar un gran impacto social.

El acto tiene lugar con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebra cada 8 de mayo en los 191 países en los que tiene presencia la organización humanitaria, y que está vinculada al nacimiento de su fundador, Henry Dunant.

PUBLICIDAD

Este año, Pamplona acoge el acto central de esta celebración, que lleva como lema 'Compromiso', un concepto que define la esencia de la organización, comprometida con la permanencia y acción al lado de quienes lo necesitan.

Una de las entidades galardonadas este año es el Mercado de San Cristóbal, una iniciativa desarrollada por CESAL, una ONG madrileña que desarrolla proyectos de inserción laboral en el barrio de las 800 Viviendas.

PUBLICIDAD

Este mercado municipal ha sido rehabilitado por la ONG y acoge nuevos negocios, con comerciantes del barrio que tutelan, forman y ofrecen una oportunidad laboral a los y las jóvenes de la escuela, sobre todo personas migrantes y en riesgo de exclusión.

Otra de las entidades galardonadas es Plena Inclusión, un movimiento asociativo que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, adaptando documentos a lectura fácil, ofreciendo charlas y cursos, revisando la accesibilidad de páginas web y aplicaciones para móviles, comprobando que las calles y los edificios sean fáciles de entender y ofreciendo ideas de mejora cuando se detectan algunas barreras.

También se entregarán medallas a Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, por su compromiso con el derecho de las personas a contar con una información veraz que, a su vez, les facilite el ejercicio de todos los demás derechos que tienen reconocidos.

La filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, otra de las galardonadas, se hizo especialmente conocida por su obra 'El universo en un junco', por el que ganó el Premio Nacional de Ensayo 2020.

Además de esta obra, es autora de múltiples columnas desde las que reivindica la empatía, la humanidad, el cuidado mutuo y la defensa de la dignidad de las personas por encima de cualquier consideración.

Se va a reconocer asimismo la labor del médico Julio Ancochea, coordinador del Área de Cooperación Institucional del Instituto Inidress, donde promueve la Responsabilidad Social Sociosanitaria (RSS) y la coordinación de iniciativas que conectan a instituciones sanitarias, sociales y académicas con proyectos de impacto social centrados en el paciente.

También ha sido el impulsor y presidente del Comité Científico de la Red TBS (Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad) desde 2013, y director del proyecto 'Be Neumo Be You (2012-2023), centrado en la humanización sanitaria, iniciativa que busca mejorar la atención desde una perspectiva humana, empática y centrada en la persona. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

0-2. América es segundo del grupo A y Alianza Atlético se despide de la Sudamericana

Infobae

El PP recuperará la alcaldía de Lugo con una moción apoyada por una exedil socialista

Infobae

Este jueves, el tiempo será inestable en toda España, con lluvias y tormentas

Infobae

El responsable del examen al exchófer de Bárcenas para ser policía declara en Kitchen

Infobae

1-1. Independiente Rivadavia avanza a octavos a expensas del Fluminense

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

Los Mossos advierten del nuevo método para robar coches: solo necesitan un cúter, una Dremel y un multímetro

ECONOMÍA

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

DEPORTES

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”