La reina Letizia preside la entrega de las Medallas de Oro de Cruz Roja en Pamplona

Pamplona, 7 may (EFE).- La reina Letizia presidirá este jueves en Pamplona, en el Museo Universidad de Navarra, la entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja Española a personas y entidades que han conseguido con su trayectoria alcanzar un gran impacto social.

El acto tiene lugar con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebra cada 8 de mayo en los 191 países en los que tiene presencia la organización humanitaria, y que está vinculada al nacimiento de su fundador, Henry Dunant.

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Este año, Pamplona acoge el acto central de esta celebración, que lleva como lema 'Compromiso', un concepto que define la esencia de la organización, comprometida con la permanencia y acción al lado de quienes lo necesitan.

Una de las entidades galardonadas este año es el Mercado de San Cristóbal, una iniciativa desarrollada por CESAL, una ONG madrileña que desarrolla proyectos de inserción laboral en el barrio de las 800 Viviendas.

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Este mercado municipal ha sido rehabilitado por la ONG y acoge nuevos negocios, con comerciantes del barrio que tutelan, forman y ofrecen una oportunidad laboral a los y las jóvenes de la escuela, sobre todo personas migrantes y en riesgo de exclusión.

Otra de las entidades galardonadas es Plena Inclusión, un movimiento asociativo que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, adaptando documentos a lectura fácil, ofreciendo charlas y cursos, revisando la accesibilidad de páginas web y aplicaciones para móviles, comprobando que las calles y los edificios sean fáciles de entender y ofreciendo ideas de mejora cuando se detectan algunas barreras.

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También se entregarán medallas a Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, por su compromiso con el derecho de las personas a contar con una información veraz que, a su vez, les facilite el ejercicio de todos los demás derechos que tienen reconocidos.

La filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, otra de las galardonadas, se hizo especialmente conocida por su obra 'El universo en un junco', por el que ganó el Premio Nacional de Ensayo 2020.

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Además de esta obra, es autora de múltiples columnas desde las que reivindica la empatía, la humanidad, el cuidado mutuo y la defensa de la dignidad de las personas por encima de cualquier consideración.

Se va a reconocer asimismo la labor del médico Julio Ancochea, coordinador del Área de Cooperación Institucional del Instituto Inidress, donde promueve la Responsabilidad Social Sociosanitaria (RSS) y la coordinación de iniciativas que conectan a instituciones sanitarias, sociales y académicas con proyectos de impacto social centrados en el paciente.

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También ha sido el impulsor y presidente del Comité Científico de la Red TBS (Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad) desde 2013, y director del proyecto 'Be Neumo Be You (2012-2023), centrado en la humanización sanitaria, iniciativa que busca mejorar la atención desde una perspectiva humana, empática y centrada en la persona. EFE