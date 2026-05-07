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0-2. América es segundo del grupo A y Alianza Atlético se despide de la Sudamericana

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Lima, 6 may (EFE).- América de Cali ganó este miércoles por 0-2 al Alianza Atlético y escaló al segundo lugar del grupo A en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana en la que los de Sullana se despidieron del torneo en el estadio Miguel Grau del Callao.

El primer tiempo tuvo una posesión muy igualada del balón, y aunque los peruanos lo intentaron más veces, los visitantes estuvieron más cerca de anotar con tiros del venezolano Jhon Murillo y del ecuatoriano Jorge Daniel Valencia.

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En el minuto 54, Alianza Atlético tuvo una clara oportunidad de gol con un disparo de Jorge del Castillo que acabó en manos del arquero Jean Fernandes, quien realizó un pase larguísimo que recogió Murillo y en una rápida jugada logró anotar el primer tanto del partido que enloqueció a los hinchas colombianos que viajaron a Perú.

Poco después, el lateral izquierdo peruano Jesús Mendieta cometió una falta a Valencia y tras una revisión del VAR, el árbitro Ramón Abatti pitó penalti a favor del América.

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El británico colombiano Tomás Ángel lanzó al centro y consiguió el 0-2 en el minuto 66.

Justo después del desfavorable resultado para Alianza Atlético, los locales aumentaron la intensidad de los ataques sin que pudieran definir ninguna jugada, como los intentos de gol de Christian Valladolid y Hernan Lupu.

Así, el Grupo A mantiene como líder al Macará con 8 puntos, América es segundo con 7, el Tigre es tercero con 5 y Alianza Atlético es colista con 1. EFE

(foto)

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EFE

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