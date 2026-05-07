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Camps respalda con una encuesta sus opciones a liderar el PP valenciano y ser candidato

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València, 7 may (EFE).- El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha insistido en presentarse como candidato a liderar de nuevo el PP valenciano y a optar otra vez a la Presidencia del Consell, al manifestar que una encuesta señala que el 35 % de los votantes de Vox quiere una mayoría absoluta del PP en el parlamento regional.

En una rueda de prensa convocada en un hotel de la capital valenciana, Camps se ha mostrado convencido de que el PP nacional convocará los congresos a partir del próximo 18 de mayo -tras las elecciones andaluzas- y que en septiembre u octubre podría celebrarse el del PP valenciano.

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"He logrado 300 avales de militantes que están al día en la cuota del partido -la misma cifra que se ha exigido en Andalucía- en solo 48 horas, además de un holgado colchón por si hubiese algún tipo de problema con alguno", ha asegurado el expresident.

Al igual que en sus últimas comparecencias públicas, Camps se ha postulado para liderar el PP regional y para optar de nuevo a la Presidencia de la Generalitat, un proceso en el que se ve capaz de "recuperar todas las corrientes y sumarlas", en referencia al centro-derecha, un espacio que a su juicio ocupa únicamente el PP.

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En la referida encuesta, presentada este jueves, su nombre aparece por encima del del actual president, Juanfran Pérez Llorca, y del de la alcaldesa de València, María José Catalá, como político más conocido, y también como mejor candidato a la alcaldía de la capital valenciana y a la Presidencia del Ejecutivo autonómico. EFE

(foto) (vídeo)

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