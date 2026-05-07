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Alicia Flórez firma un contrato de desarrollo con Washington Mystics

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Valencia, 7 may (EFE).- La jugadora del Valencia Basket Alicia Flórez, cedida esta temporada en el Durán Maquinaria Ensino Lugo, ha firmado un contrato de desarrollo con la franquicia de la WNBA Washington Mystics, informó el club estadounidense en redes sociales.

El contrato firmado por Flórez es una nueva fórmula incluida en el convenio firmado con la WNBA y permite a los equipos contar con hasta dos jugadoras extra además de las doce de la plantilla, que no entran en el límite salarial y que pueden disputar hasta 12 partidos por temporada.

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Preguntado por este movimiento, Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket, se mostró satisfecho por la jugadora y reconoció que el juego de la liga estadounidense “le va perfecto a Alicia Flórez”, aunque destacó que no era plenamente consciente de su decisión.

Flórez, con contrato con la entidad ‘taronja’ hasta 2027, terminó su participación con el Ensino Lugo el pasado domingo al caer su equipo en los cuartos de final de la Liga Femenina Endesa precisamente ante el Valencia Basket. EFE

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cma/cta/ism

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