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Abascal asegura que Sánchez "es capaz de provocar una epidemia antes que hablar de corrupción"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la gestión por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del crucero afectado por hantavirus que está yendo hacia Tenerife, en las Islas Canarias.

"Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside", ha afirmado Abascal en una atención a los medios de comunicación en Almuñécar (Granada).

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Asimismo, el líder nacional de Vox ha lamentado la falta de explicaciones por parte de Sánchez a los ciudadanos de Canarias. "No hay ningún tipo de petición escrita, solo conversaciones del gobierno", ha remarcado.

"No sabemos con quién, para que estemos hablando precisamente de eso y no hablemos de que el señor Sánchez, según Koldo, pagó su carrera política con el dinero de la prostitución de su suegro. Y eso es lo que yo creo que hay detrás de este tipo de decisiones", ha subrayado.

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En paralelo, Abascal ha vuelto a criticar el proceso de regularización impulsado por el Gobierno Central y ha insistido en la idea de que Sánchez "pretende y planea robar las próximas elecciones del año 2027 haciendo que los nuevos nacionalizados voten".

El brote de hantavirus fue decretado en el crucero 'Hondius', que partió de la ciudad argentina de Ushuaia con destino a Países Bajos. Este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba el pasado miércoles la repatriación de los 14 españoles contagiados de hantavirus en la embarcación "está preparada", y que la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid será "voluntaria".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha querido trasladar un mensaje de "total tranquilidad y calma", y ha subrayado que el Gobierno está realizando un "seguimiento en tiempo real" y "muy pormenorizado" de la situación del crucero, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

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