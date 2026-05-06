Sánchez presidirá en Moncloa una reunión sobre el crucero afectado por hantavirus

Madrid, 6 may (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá esta mañana en el palacio de la Moncloa la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno para acoger al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en las Islas Canarias.

A la reunión, que comenzará a las 11:30 horas, asistirán, además de Sánchez, la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estos dos últimos de forma telemática.

PUBLICIDAD

El Gobierno anunció este martes por la noche que España acogerá en Canarias al crucero afectado a petición de la OMS y en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del barco, que se encuentra en situación grave. EFE

PUBLICIDAD