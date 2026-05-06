El PP afirma que la "confusión" sobre el hantavirus es "inaceptable"

Madrid, 6 may (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha calificado de "inaceptable" la "confusión" generada por la falta de información sobre el hantavirus y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez información constante.

A través de un mensaje en X, Fúnez ha dicho que el PP comparte con el Gobierno la necesidad de trasladar tranquilidad, pero que al mismo tiempo exigen información "concreta y constante".

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"En una crisis sanitaria la claridad es esencial", ha afirmado la vicesecretaria del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, la "confusión" que está habiendo es "inaceptable".

Fúnez ha enviado su apoyo a los afectados, especialmente a los 14 españoles a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus, pero no se ha referido a la decisión de que el barco se desplace a las islas Canarias.

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El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la OMS. EFE