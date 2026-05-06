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Egan Bernal: "Aspiro a los primeros puestos de la general"

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Redacción deportes, 6 may (EFE).- Egan Bernal, campeón nacional de Colombia, será junto al neerlandés Thymen Arensman el encargado de liderar al Netcompany Ineos en el Giro de Italia que comienza este viernes en Nessebar (Bulgaria).

El ciclista de Zipaquirá afronta a sus 29 años una nueva aventura en la carrera rosa, en la que se impuso en 2021, dos temporadas después de ganar el Tour de Francia 2019.

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"El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar en los primeros puestos de la clasificación general", señaló Bernal en declaraciones distribuidas por el equipo británico.

El Giro marcará el debut en competición del nuevo Netcompany Ineos tras la llegada de la empresa tecnológica danesa como copatrocinador principal a finales de abril. El equipo participará en la 'Grande Partenza' con un uniforme renovado, lo que supone la entrada de Netcompany en el pelotón profesional y el inicio de una nueva etapa para el equipo.

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Arensman y Bernal liderarán las aspiraciones del equipo en la clasificación general, respaldados por una plantilla versátil y con gran experiencia. El neerlandés llega en excelente forma tras haber subido al podio en el Tour de los Alpes, mientras que el campeón nacional colombiano consiguió recientemente un meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Geraint Thomas, director de competición, dijo que se trata de "un nuevo capítulo" para su escuadra y opinó que el Giro es "el lugar idóneo para empezar". "Contamos con dos buenos líderes de la clasificación general, Thymen y Egan, que ya han tenido un buen desempeño en el Giro en ediciones anteriores", agregó.

"Están rindiendo a un gran nivel y con muchísima motivación para ir allí, competir al máximo y sacar el mayor provecho posible. Contamos con un equipo sólido a su alrededor, capaz de competir en todo tipo de terrenos. Buscaremos competir con agresividad y obtener el mejor resultado posible", dijo Thomas.

Por su parte, Arensman también se mostró optimista, motivado y en buen momento de forma.

"Llego al Giro en un buen momento y muy motivado para esta carrera. Compartir el liderazgo con Egan nos da fuerza, y tenemos un equipo que nos puede apoyar en todo momento. Para mí, se trata de ser constante, mantenerme concentrado cada día y aprovechar las oportunidades cuando se presenten", aseveró.

El italiano Filippo Ganna, una potencia en el ciclismo y siete veces ganador de etapa en el Giro, se centrará en la contrarreloj individual de la décima etapa, al tiempo que desempeñará un papel clave de apoyo y conservará la libertad de elegir sus objetivos para las etapas finales.

"El Giro siempre es increíblemente especial para mí, y una fuente de orgullo para todos los italianos. Estoy muy contento con la oportunidad que me brinda la contrarreloj individual en la Toscana para luchar por la victoria, y también hay una llegada de etapa cerca de la casa de mis padres, lo cual será muy especial. Tenemos claras ambiciones para la clasificación general y lo daré todo para apoyarlas", señaló el 'Gigante de Verbania'.

La alineación del equipo británico se completa con Jack Haig, Magnus Sheffield, Embret Svestad-Bårdseng, Connor Swift y Ben Turner. EFE

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EFE

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