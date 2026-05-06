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Cuerpo subraya la importancia de los comicios del 17M: "Deciden gran parte del día a día"

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Sevilla, 6 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, ha subrayado la importancia de las elecciones andaluzas del 17 de mayo porque "deciden gran parte del día a día" puesto que los gobiernos regionales gestionan "cuatro de cada diez euros".

Cuerpo, en un encuentro informativo en Sevilla al que han asistido los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Susana Díaz, entre otros, ha presentado a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, quien ha expuesto sus propuestas de Gobierno.

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El vicepresidente del Ejecutivo central ha explicado que se tiende a dar "menos importancia que la que tienen las elecciones regionales", cuestión que se prueba con los datos de participación en estos comicios, que suele ser diez puntos más baja que en las generales.

Para Cuerpo, esto es un error ya que los gobiernos regionales que salen de los comicios como los del 17 de mayo en Andalucía toman decisiones clave en cuestiones de salud o vivienda.

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Sobre Montero, Cuerpo ha subrayado que es una "trabajadora incansable" así como una gestora "responsable", una "negociadora justa pero implacable" y una "servidora pública". EFE

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