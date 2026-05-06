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Albanese agradece el apoyo del Gobierno tras las sanciones de Estados Unidos contra ella

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Madrid, 6 may (EFE).- La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha agradecido este miércoles al Gobierno su apoyo tras las sanciones de Estados Unidos contra ella, así como su respaldo en la "lucha contra el genocidio" que asegura que practica Israel en Palestina.

Albanese, de visita en España, ha hecho estas declaraciones a los medios antes de reunirse en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y otros dos ministros de Sumar: Pablo Bustinduy y Sira Rego.

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"Estoy feliz de estar aquí en España, aprovechando la solidaridad, no solamente del pueblo español, sino de las instituciones españolas. Me desperté con una buena noticia que me toca mucho: que el presidente Sánchez habló contra las sanciones de los Estados Unidos contra mí", ha dicho.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a la Comisión Europea que no tengan efecto en la Unión Europea las sanciones estadounidenses contra Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional.

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En concreto, Estados Unidos ha sancionado desde febrero de 2025 en sucesivas rondas a once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y en julio de 2025 empezó a aplicar estas medidas contra Albanese.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, que esta tarde se reunirá con el ministro de Asuntois Exteriores, José Manuel Albares, también ha agradecido el respaldo del Gobierno en su "lucha contra el genocidio" en Palestina y en su "defensa del Estado de derecho".

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado las gracias a Albanese por su trabajo en "la defensa de la legalidad y de los derechos humanos en el mundo" y ha exigido el levantamiento de todas las sanciones del Gobierno de Donald Trump.

Además, ha pedido nuevamente la ruptura de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Israel y ha aprovechado también la ocasión para reclamar la liberación inmediata del palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla que trataba de llegar a Gaza para prestar ayuda humanitaria y que permanece arrestado por Israel. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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