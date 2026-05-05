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Zapatero participa este miércoles en un acto de 'Huelva por la Paz' en "defensa de la convivencia y el diálogo"

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa este miércoles en un acto convocado por el colectivo ciudadano Huelva por la Paz, abierto a toda la sociedad onubense, con el objetivo de "alzar la voz en favor de la convivencia, el diálogo y la paz", en un momento especialmente complejo a nivel internacional.

El encuentro, que tendrá lugar en La Casona, a las 10,00 horas, reunirá a colectivos sociales, culturales y ciudadanos de la provincia y contará con la participación Rodríguez Zapatero, "reconocido por su defensa del entendimiento entre pueblos y la resolución pacífica de conflictos", ha indicado la organización.

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Desde 'Huelva por la Paz' se ha hecho un llamamiento a la participación de asociaciones, entidades y ciudadanía en general para "construir, desde Huelva, un espacio común de reflexión, compromiso y esperanza".

El acto pretende convertirse en "un punto de encuentro plural" donde "la cultura, la palabra y el compromiso cívico sirvan como herramientas para reivindicar la paz como valor fundamental de nuestra sociedad".

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