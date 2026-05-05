La francesa Cedrine Kerbaol se lleva la etapa en A Coruña, Koch sigue líder

Redacción deportes, 5 may (EFE).- La francesa Cedrine Kerbaol (EF Education) se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a España disputada a través de 121,2 km entre Padrón y A Coruña, en la que mantuvo el maillot rojo de líder la alemana Franziska Koch (FDJ)

Kerbaol (Brest, 24 años) logró un justo premio tras atacar a 1,7 km de meta y sorprender al grupo de favoritos. El pequeño margen que logró fue suficiente para levantar los brazos con un tiempo de 3h.14.17, a una media de 37,4 km/hora. La segunda plaza para la favorita, la belga Lotte Kopecky, con Paula Blasi quinta.

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En la general sigue al frente la alemana Franziska Koch, con 2 segundos de ventaja sobre Kopecky y 4 respecto a Kerbaol. Paula Blasi es octava a 18.

Este miércoles se disputa la cuarta etapa entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, de 115.6 km. EFE

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