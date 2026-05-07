Espana agencias

Coventry afirma que "no hay un cronograma específico" para normalizar a los atletas rusos

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 7 may (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, explicó este jueves que "no hay un cronograma específico" sobre cuándo se podría normalizar la situación de los atletas y equipos rusos, sometidos a restricciones en la mayoría de los deportes a cuenta de la invasión de Ucrania de 2022.

Convetry enfatizó que el deseo del COI es que "todos los atletas puedan participar" en los campeonatos oficiales, pero supeditó la decisión sobre los deportistas de Rusia a la finalización del estudio de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre las irregularidades cometidas por Rusia en sus métodos de control de las sustancias prohibidas.

PUBLICIDAD

La presidenta de la institución olímpica hizo estos comentarios en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI en Lausana (Suiza) en la que se decidió recomendar a las federaciones internacionales que levanten las sanciones impuestas a los deportistas y equipos de Bielorrusia, afectados también por el apoyo de este país a Rusia en el conflicto bélico.

Respecto a los atletas rusos, no concretó cuándo se podría adoptar la misma medida: "No tenemos un cronograma específico (...) No sabemos cuánto tiempo tomará. En 2016, yo todavía era atleta y es de suma importancia para mí hacer todo lo posible para garantizar que, cuando los atletas regresen a la competición, el terreno de juego sea el más limpio y justo que podamos ofrecer. Así que trabajaremos con la AMA, y la AMA nos ha asegurado que nos mantendrá al tanto de cualquier cosa que pueda surgir".

PUBLICIDAD

Coventry aseguró que ha habido "conversaciones muy constructivas" con el Comité Olímpico Ruso, pero matizó que este sigue suspendido, mientras que el de Bielorrusia nunca lo estuvo.

"Como organización, debemos escuchar todas las versiones de la historias", incidió la presidenta del COI, quien llegó al cargo en junio del pasado año en sustitución del alemán Thomas Bach.

La entidad con sede en Lausana suspendió al Comité Olímpico Ruso en octubre de 2023 por incluir entre sus miembros a las organizaciones deportivas regionales de las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, lo que entendía como una violación de la integridad territorial de la autoridad olímpica de Kiev. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo último del crucero con hantavirus: sigue la travesía hacia Tenerife, donde fondeará

Infobae

La dirección nacional de Podemos evita coincidir con Maíllo en la campaña andaluza

Infobae

La JEC manda quitar de webs oficiales las palabras de Isabel Rodríguez mezclando decreto de alquileres y elecciones

La JEC manda quitar de webs oficiales las palabras de Isabel Rodríguez mezclando decreto de alquileres y elecciones

El expresidente de Les Corts Julio de España niega agresión sexual a dos pacientes en una clínica de Alicante

El expresidente de Les Corts Julio de España niega agresión sexual a dos pacientes en una clínica de Alicante

Trump dice que no pagaría entradas tan caras, pero alaba el "éxito" comercial del Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo que asumió el mando tras la muerte de su predecesora

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

ECONOMÍA

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

DEPORTES

Las peores broncas internas de la historia del Real Madrid: del puñetazo de Gravesen a la “Guerra Civil” con Mourinho

Las peores broncas internas de la historia del Real Madrid: del puñetazo de Gravesen a la “Guerra Civil” con Mourinho

Un puñetazo de Tchouaméni que terminó en brecha y Valverde en silla de ruedas: así fue la trifulca de los jugadores del Real Madrid

Malas noticias para el Real Madrid: Mendy estará un año de baja por lesión y pone sobre la mesa la opción de la retirada

Mbappé apunta al Clásico contra el FC Barcelona: el francés realizó parte del entrenamiento con el resto del equipo tras pasar la revisión médica

Tchouaméni manda a Valverde al hospital: nueva bronca en el Real Madrid, que tiene que tomar medidas ante la crisis en el vestuario